Дни преди президентският Air Force One да кацне в Пекин, Конгресът на САЩ изпрати на Доналд Тръмп съобщение - да не оставя китайските коли да карат по американските пътища.

Към този момент президентът на САЩ е на визита в Пекин. Целият свят гледа натам. Основната цел на разговорите е да бъде запазено търговското примирие, постигнато през октомври миналата година.

Законопроектът, изготвен от Конгреса, идва преди срещата на Тръмп с китайския си колега Си Дзинпин и на фона на опасенията, че американският президент би могъл да облекчи ограниченията върху автомобилния сектор на Китай, пише CNBC.

Както вече писа Money.bg, пpeз 2025 г. Вoeннaтa ĸoнтpapaзyзнaвaтeлнa cлyжбa нa Πoлшa издaдe нacoĸи зa зaщитa нa вoeннaтa инфpacтpyĸтypa oт пoтeнциaлни зaплaxи, cвъpзaни c ĸитaйcĸи тexнoлoгии.

Спopeд дoĸлaд нa пoлcĸия Цeнтъp зa изтoчни изcлeдвaния (ОЅW) cъвpeмeннитe ĸитaйcĸи aвтoмoбили, oбopyдвaни c ĸaмepи, LіDАR и пocтoяннa интepнeт cвъpзaнocт, мoгaт дa cъбиpaт чyвcтвитeлнa инфopмaция зa ĸpитичнa инфpacтpyĸтypa.

Законът обедини всички

Зад инициативата стои необичайно широка коалиция от американските производители, чуждестранните брандове в САЩ, доставчиците на части и синдикатът United Auto Workers.

Към натиска върху Белия дом се присъединиха 74 демократи и 52 републиканци, които с отделно писмо призоваха Тръмп да не отстъпва на Пекин по време на срещата си със Си Дзинпин.

Причината е, че още през януари Тръмп заяви пред Detroit Economic Club, че би било "чудесно", ако китайски производители построят заводи в САЩ и наемат американци.

Опасения за шпионаж

Според поддръжниците т. нар. "свързани превозни средства" могат да събират чувствителни данни и да представляват риск за националната сигурност.

Модерните електромобили разполагат с множество камери, микрофони, GPS модули и сензори. Те събират детайлни данни за местоположението, навиците и личната информация на шофьорите, както и подробни визуални данни за критичната инфраструктура на Щатите.

В официални доклади на Министерството на търговията на САЩ се посочва екстремен, но възможен сценарий. При потенциален военен конфликт, например в Тайван, чужд противник би могъл дистанционно да изключи, блокира или спре хиляди китайски автомобили по американските пътища едновременно.

Това би предизвикало масови катастрофи и пълно парализиране на трафика около ключови градове и обекти.

Вече са тук

Всъщност, китайските електромобили вече са навсякъде около САЩ. В Канада се внасят до 49 000 китайски EV-та годишно при мито от едва 6,1%, вместо предишните 100%.

В Мексико се продават 34 китайски марки, които държат около 15% от пазара. Китайската кола Geely EX2 например стартира от около 23 000 долара, докато най-евтиният Tesla Model 3 в САЩ струва близо 40 000 долара.

Американската служба за митническа и гранична защита дава на граждани с мексиканско жителство право да влизат на територията на САЩ с личните си автомобили с мексиканска регистрация за "временна употреба" до 12 месеца.

Освен това колите на BYD с мексикански номера вече се появяват в Тексас и Калифорния, използвайки митническа вратичка за временен внос.

Историята обаче не е само американска. Когато САЩ затваря вратата, излишният китайски капацитет не изчезва, а се пренасочва. Най-логичните адреси са Европа и развиващите се пазари.

През 2025 г. китайските марки вече удвоиха пазарния си дял в ЕС до 6%, в Полша скочиха до 8,2%, а в България купувачите все по-често ги избират заради цените, които европейските производители трудно стигат.