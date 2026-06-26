Шведският производител на електромобили Polestar ще прекрати продажбите на нови автомобили на американския пазар от 2027 година. Това се случва, след като компанията не получи разрешение по новите правила на САЩ за свързаните превозни средства.

Решението е пореден знак за нарастващите ограничения върху дружества с връзки с Китай, независимо къде се произвеждат автомобилите им.

От компанията съобщиха, че американското Министерство на търговията е отказало да предостави изключение от т.нар. Connected Vehicle Rule - регламент, който ограничава достъпа до пазара на производители, използващи определени софтуерни и технологични решения, свързани с Китай или Русия.

Китайската връзка

Случаят е доста показателен, защото автомобилите на Polestar за американския пазар не се произвеждат в Китай. Моделът Polestar 3 се сглобява в завода на Volvo Cars в Южна Каролина, а Polestar 4 идва от Южна Корея.

Въпреки това компанията попада под ограниченията заради връзките си с китайската автомобилна група Geely, която е неин основен акционер и контролира също Volvo.

Според американските власти производители, които са под юрисдикцията или влиянието на Китай, могат да създадат риск за националната сигурност чрез достъпа до данни, генерирани от свързаните автомобили.

Изключение за Volvo

Интересен факт е, че Volvo успя да си издейства разрешение от американските регулатори по-рано тази година въпреки същата собственост. Компанията обясни тогава, че решението е резултат от индивидуална оценка на структурата на управление, технологичните системи и мерките за защита на данните.

Polestar обаче не е получила подобно одобрение и няма да може да предлага на пазара нови модели след 2027 година.

Производителят ще продължи да обслужва настоящите си клиенти в САЩ и да продава наличните количества от моделите Polestar 3 и Polestar 4 до изчерпване на запасите.

В дългосрочен план компанията ще насочи усилията си към Европа, която вече формира около 80% от глобалните й продажби.