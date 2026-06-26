Впечатляващият ръст на продажбите на електрически автомобили на много пазари в Европа отклони курса на някои страни от застъпничеството за по-слаби правила за бъдещите продажби на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Това заяви тази седмица еврокомисарят по климата Вопке Хукстра, цитиран от световните медии.

"Някои наистина казват, както държавите членки, така и Европейският парламент: "Не е ли това знак, че статуквото вече е достатъчно добро?", каза Хьокстра пред среща на министрите на околната среда на ЕС в Люксембург, визирайки предишна цел, изискваща 100% намаление на емисиите на CO2 от автомобили до 2035 г.

В края на миналата година Европейската комисия отмени тази ефективна забрана за нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. след натиск от автомобилния сектор в региона, променяйки целта на 90% намаление.

Хукстра смята, че все още предпочита новото предложение, но също така твърди, че нарастващите продажби на електрически автомобили са "много полезни".

"Продажбите на електрически коли, особено на трите най-големи европейски пазара, но също и на употребявани автомобили, са наистина много впечатляващи, с десетки проценти повече, отколкото през миналата", подчерта Хукстра.