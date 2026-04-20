Продажбите на изцяло електрически автомобили на основните автомобилни пазари в Европа скочиха с почти една трета през първото тримесечие на 2026 година, съобщава Reuters. Причината? Шофьорите търсят алтернативи на двигателите с вътрешно горене, след като войната в Иран причини най-високия скок в цените на бензина от години.

Регистрациите на нови електрически превозни средства с батерии (BEV), показател за продажбите, се увеличиха с 29,4% спрямо предходната година до почти 560 000 през тримесечието и са се увеличили с 51,3% до над 240 000 само през март на 15 европейски пазара, показват днес данни, събрани от търговската асоциация E-Mobility Europe и изследователската фирма New Automotive.

Миналата година тези пазари представляваха 94% от всички продажби на BEV в Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия, чиито страни се придържат към законите на ЕС, регулиращи емисиите на CO2, показват данни на автомобилното лоби на ACEA.

"Скокът в продажбите на електрически автомобили през март е едно от най-големите скорошни постижения на Европа в енергийната сигурност, в месец, когато зависимостта от петрола се превърна в реална уязвимост", заяви в изявление генералният секретар на E-Mobility Europe Крис Херон.

В съвместното изявление на двете организации се казва, че половин милион регистрирани през тримесечието електрически превозни средства са достатъчни, за да намалят потреблението на петрол с 2 милиона барела годишно.

Петте най-големи пазара на електрически превозни средства в региона - Германия, Франция, Испания, Италия и Полша - са регистрирали ръст от над 40% в продажбите на електрически превозни средства досега тази година, се казва в изявлението.

Според оценките, 21,2% от всички нови автомобили, регистрирани в ЕС и ЕАСТ през март, са електрически.

В отделен доклад, публикуван по-рано през април, New Automotive заяви, че регистрациите на електрически превозни средства във Великобритания, вторият по големина пазар на електрически превозни средства в Европа след Германия, са нараснали с 12,8% през тримесечието, подпомогнати и от покачващите се цени на бензина, и представляват 22,5% от продажбите на нови автомобили в страната.