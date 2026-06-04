"УниКредит Кънсюмър Файненсинг" отбелязва 20 години на българския пазар с над 3.1 млн. уникални клиенти и общ финансиран обем от €8.6 млрд. За този период компанията е достигнала до почти всеки втори българин, а текущият ѝ кредитен портфейл възлиза на €2 млрд., стана ясно от пресконференция.
Вноската и времето за изплащане на кредита нарастват
Данните на дружеството показват съществена промяна в потребителското кредитиране у нас. Само за десет години средният размер на потребителския кредит е нараснал от €3 000 през 2015 г. до €11 000 през 2025 г. Това представлява увеличение от 266%. В същото време средният срок за изплащане се е удължил от около 4 на около 6 години, или с 50%, докато средната месечна вноска се е повишила от €80 на €150.
При стоковите кредити също се отчита ръст. Средният размер се е увеличил от €360 през 2015 г. до €670 през 2025 г., или с 86%. Средната вноска е нараснала от €33 до €60, докато срокът остава практически непроменен - около 11 месеца.
За две десетилетия УниКредит Кънсюмър Файненсинг е финансирала ремонта и обзавеждането на над 1.5 млн. домакинства, покупката на над 500 000 автомобила и над 180 000 имота. Компанията е подкрепила още образованието на над 150 000 клиенти и организирането на над 50 000 ваканции.
Значителен е и обемът на финансираните потребителски стоки. През годините дружеството е подпомогнало покупката на над 1 млн. телефона, над 600 000 уреда бяла техника, над 450 000 продукта черна техника, над 200 000 мебели и над 150 000 климатика.
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Все повече дигитални заявки
Дигитализацията е една от най-видимите промени в бизнеса. През 2017 г. едва 3% от клиентите са усвоявали кредита си онлайн, докато през 2025 г. делът вече достига 30% — или един от всеки трима клиенти. Компанията отчита над 90% клиентска удовлетвореност и почти изцяло дигитални процеси.
Профилът на клиентите днес е относително балансиран по пол — 53% мъже и 47% жени. Най-активният ден за кандидатстване е понеделник, а най-силният часови диапазон е между 10:00 и 12:00 ч.
Данните показват и различия между физическия и дигиталния канал. Във физическия канал най-голям дял имат клиентите между 36 и 55 години — 52%, следвани от групите 26-35 години и над 55 години с по 19%. При дигиталния канал клиентите между 36 и 55 години също са водещи с 51%, но делът на групата 26-35 години достига 30%, а този на 18-25-годишните е 11%.
Компанията развива три основни продукта. Потребителският кредит е с размер от €250 до €50 000 и срок до 10 години. Стоковият кредит е от €75 до €25 000, със срок до 6 години и фиксирана лихва. Кредитната карта дава възможност за разсрочване на покупки над €25, със срок до 3 години и без такса при разсрочване на 3 вноски.
Първият клиент на компанията от 2006 г. е от София и е финансирал покупка на компютър за 160 евро чрез стоков кредит. Според данните на дружеството той продължава да използва услугите му и днес.