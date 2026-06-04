Борислав Генов, Директор Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк, Екатерина Панайотова, Главен изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг (УКФ), Йоанна Йонкова, Търговски директор на УКФ, Мариела Атанасова, Главен оперативен директор на УКФ

"УниКредит Кънсюмър Файненсинг" отбелязва 20 години на българския пазар с над 3.1 млн. уникални клиенти и общ финансиран обем от €8.6 млрд. За този период компанията е достигнала до почти всеки втори българин, а текущият ѝ кредитен портфейл възлиза на €2 млрд., стана ясно от пресконференция.

Вноската и времето за изплащане на кредита нарастват

Данните на дружеството показват съществена промяна в потребителското кредитиране у нас. Само за десет години средният размер на потребителския кредит е нараснал от €3 000 през 2015 г. до €11 000 през 2025 г. Това представлява увеличение от 266%. В същото време средният срок за изплащане се е удължил от около 4 на около 6 години, или с 50%, докато средната месечна вноска се е повишила от €80 на €150.

При стоковите кредити също се отчита ръст. Средният размер се е увеличил от €360 през 2015 г. до €670 през 2025 г., или с 86%. Средната вноска е нараснала от €33 до €60, докато срокът остава практически непроменен - около 11 месеца.

За две десетилетия УниКредит Кънсюмър Файненсинг е финансирала ремонта и обзавеждането на над 1.5 млн. домакинства, покупката на над 500 000 автомобила и над 180 000 имота. Компанията е подкрепила още образованието на над 150 000 клиенти и организирането на над 50 000 ваканции.

Значителен е и обемът на финансираните потребителски стоки. През годините дружеството е подпомогнало покупката на над 1 млн. телефона, над 600 000 уреда бяла техника, над 450 000 продукта черна техника, над 200 000 мебели и над 150 000 климатика.

Все повече дигитални заявки

Дигитализацията е една от най-видимите промени в бизнеса. През 2017 г. едва 3% от клиентите са усвоявали кредита си онлайн, докато през 2025 г. делът вече достига 30% — или един от всеки трима клиенти. Компанията отчита над 90% клиентска удовлетвореност и почти изцяло дигитални процеси.

Профилът на клиентите днес е относително балансиран по пол — 53% мъже и 47% жени. Най-активният ден за кандидатстване е понеделник, а най-силният часови диапазон е между 10:00 и 12:00 ч.

Данните показват и различия между физическия и дигиталния канал. Във физическия канал най-голям дял имат клиентите между 36 и 55 години — 52%, следвани от групите 26-35 години и над 55 години с по 19%. При дигиталния канал клиентите между 36 и 55 години също са водещи с 51%, но делът на групата 26-35 години достига 30%, а този на 18-25-годишните е 11%.

Компанията развива три основни продукта. Потребителският кредит е с размер от €250 до €50 000 и срок до 10 години. Стоковият кредит е от €75 до €25 000, със срок до 6 години и фиксирана лихва. Кредитната карта дава възможност за разсрочване на покупки над €25, със срок до 3 години и без такса при разсрочване на 3 вноски.

Първият клиент на компанията от 2006 г. е от София и е финансирал покупка на компютър за 160 евро чрез стоков кредит. Според данните на дружеството той продължава да използва услугите му и днес.