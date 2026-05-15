Българската компания CityCash обяви, че е достигнала 1 000 000 отпуснати кредита от началото на дейността си - етап, който бележи разрастването ѝ от компания за небанково кредитиране към по-широк доставчик на финансови услуги.

По повод постижението стартира и кампанията "1 000 000 кредита. Благодарим за доверието", насочена към клиентите и развитието на нови услуги извън традиционното краткосрочно финансиране.

Вътрешен анализ на CityCash очертава няколко отчетливи тенденции в потребителското поведение и причините, поради които хората търсят подобен тип финансиране. Средният размер на отпуснатите кредити е около 482 EUR, като най-често заявяваните суми са между 200 и 600 EUR. Средният срок на кредитите е приблизително 4,5 месеца.

Данните показват, че финансирането най-често се използва за покриване на текущи разходи (около 60%), ремонти (22%) и покупка на техника (5,2%). Това очертава ролята на този тип продукти като инструмент за управление на ежедневни нужди и непредвидени разходи.

Анализът показва и ясно разделение между дигиталните и физическите канали. Около 20% от заявките се подават онлайн - основно от хора между 24 и 42 години в по-големите градове. Останалите 80% преминават през офисите на компанията, като по-често става дума за клиенти между 33 и 53 години от по-малки населени места.

Данните подсказват, че физическото присъствие и личният контакт продължават да бъдат важни за голяма част от потребителите, особено извън големите градски центрове. Те показват и ролята на подобен тип услуги в региони и за групи, които не винаги са обхванати изцяло от традиционните банкови или дигитални канали.

"Зад всеки от тези 1 000 000 кредита стои конкретна житейска ситуация и реално доверие. За нас това е отговорност да продължим да развиваме услугите си така, че да бъдат полезни, прозрачни и лесни за използване от клиентите", коментира Валентин Гетов, изпълнителен директор на CityCash.

През последните години CityCash развива услугите си и извън традиционното краткосрочно кредитиране. Като част от тази посока компанията вече предлага и допълнителни услуги, сред които:

застрахователни продукти, насочени към допълнителна сигурност за клиентите;

решения за автолизинг, улесняващи достъпа до мобилност.

Идеята е клиентите да могат да получават различни финансови услуги на едно място - както онлайн, така и чрез офис мрежата в страната.

След 1 000 000 отпуснати кредита компанията заявява амбиция да продължи развитието си като достъпен център за финансови решения, комбиниращ дигитални услуги, физическо присъствие и по-широко портфолио за клиентите в страната.

За CityCash

CityCash е българска компания за финансови услуги, която предлага кредитни продукти чрез комбинация от дигитални канали и физически офиси в страната. Портфолиото на компанията включва още застрахователни продукти и решения за автолизинг.