Обединените арабски емирства (ОАЕ) предприемат решителна стъпка към интеграцията на криптовалутите в публичните услуги. Това става, след като платформата Crypto.com получи директен лиценз от Централната банка на ОАЕ за обработка на дигитални плащания в държавния сектор, съобщава Gulf news.

Това е знаково одобрение, което ще позволи на компанията да предлага регулирани услуги за плащане с цифрови активи на държавни организации в цялата страна. Лицензът беше предоставен на дружеството на компанията Foris DAX Middle East FZE и позволява обработка на платежни операции и дигитални разплащания под директния надзор на Централната банка на ОАЕ.

Новият лиценз активира стратегическото партньорство между Crypto.com и Министерството на финансите в Дубай. Така жителите вече ще могат да плащат различни държавни такси чрез дигитални активи, включително визи, лицензи, административни такси и комунални услуги.

Властите подчертават, че правителството няма директно да държи Биткойн или други волатилни криптовалути в баланса си. Всички плащания ще бъдат автоматично конвертирани в дигитални дирхами (AED) още в момента на транзакцията. По този начин държавата елиминира валутния риск, докато потребителите запазват възможността да използват крипто активи.

Според анализатори това е един от първите големи примери в света за реална интеграция между публичен сектор и регулирана инфраструктура за крипто плащания. Според властите новата им стратегията може да добави около 8 милиарда дирхама (около 1,85 милиарда евро) годишно към икономиката чрез по-бързи транзакции, по-ниски разходи и по-висока финансова ефективност.