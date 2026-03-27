Биткойн и по-широкият крипто пазар се държат стабилно напоследък, наред с фючърсите на американските акции. Това е така, защото цените на петрола, доходността на облигациите и индексът на долара отслабват поради признаци, че преговорите за прекратяване на огъня между САЩ и Иран са очаквани с нетърпение от дни, пише CoinDesk.

С преговори или без, все още нищо не е сигурно и може би е твърде рано да вярваме в пълното връщане на нормалността, коментират финансови експерти.

"Не сме геополитически експерти, но бихме предположили, че Иран ще има максимален ефект от високите цени на енергията, влизайки в каквито и да било преговори", заявиха анализатори от ING, цитирани от световните медии.

"Поради това вероятно е твърде рано да се очаква голям спад в цените на енергията или много по-слаб долар тази седмица."

Скептицизмът остава и от иранска страна. Според Axios, официални лица са казали на Пакистан, Египет и Турция, че последните военни действия на САЩ са задълбочили подозренията, че постигането на мирно предложение е трудна задача.

Макроикономическите условия също стават по-малко благоприятни. Кривата на паричния пазар в САЩ вече е обезценила всяко облекчаване на лихвите от Фед тази година, което е рязка промяна от по-ранните очаквания за поне две намаления с 25 базисни пункта, които се разглеждаха като ключов бичи катализатор за Биткойн и други рискови активи.

На крипто фронта, потокът от новини също не помага. Акциите на Circle Internet (CRCL) се понижиха във вторник, след като изтекъл проект на Закона за яснота, предложи ограничения върху плащането на лихви върху неизползвани баланси на стабилни монети. Междувременно Arkham Intelligence съобщи, че Бутан може да продаде BTC на стойност около 30 милиона долара, като правителството все още държи 4453 монети на стойност около 315,9 милиона долара.

Въпреки тези насрещни ветрове, тази седмица Бинкойн се държа стабилно над 70 000 долара, а спадовете се оказват краткотрайни. Пазар, който отказва да се срине при негативни новини, често сигнализира за основна сила, потенциално подготвяйки почвата за по-голямо движение нагоре, коментират анализатори.