Компанията Strategy вече е най-големият публично търгуван притежател на Биткойн в света, изпреварвайки ETF гиганта BlackRock, съобщават световните крипто издания. Случващото се подчертава различието в стратегията между двете компании и сигнализира колко агресивно Strategy пое мечия пазар на BTC, за да увеличи преднината си.

Компанията вече има преднина от над 12 000 BTC.

Обратът идва след агресивна серия от покупки, включително придобиването на над 34 000 ВТС само за една седмица - една от най-големите сделки в историята на компанията. Развитието бележи нов етап в сблъсъка между две различни философии за експозиция към крипто активи, а именно директно корпоративно натрупване чрез продажби на акции и капиталови пазари срещу регулиран ETF достъп за масовите инвеститори.

Ключът към този крипто скок на Strategy не е само размерът на покупките, а начинът, по който те се финансират. Компанията използва иновативен инструмент - т.нар. STRC (безсрочен привилегирован капитал), който се превърна в основен източник на ликвидност. По-голямата част от последната сделка е финансирана именно чрез този инструмент, като той позволява на Strategy да привлича финансови средства, без да разрежда директно обикновените акционери.

Допълнителен елемент в стратегията е решението за по-чести дивидентни плащания към инвеститорите в тези привилегировани акции. Подобен подход цели да създаде постоянен поток от капитал, който може да бъде пренасочван към нови покупки на Биткойн.

Въпреки че разликата от приблизително 12 000 BTC не е голяма в относително изражение, тя носи значителна символична тежест, предвид метеорния възход на IBIT - ETF стана най-бързо достигащият в историята актив под управление от 70 милиарда щатски долара и се нарежда сред най-добрите продукти, генериращи приходи на BlackRock.