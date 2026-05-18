Глобалният пазар на криптовалути е подложен на нов натиск в днешния понеделник. Цената на Биткойн падна под нивото от 77 000 щатски долара, докато Етериум регистрира още по-рязък спад, повличайки надолу по-широкия алткойн сектор, съобщава Traders Union. Общата крипто ликвидация е в размер на над 600 милиона долара, като разпродажбата е обусловена от покачващите се цени на петрола и по-високата доходност на американските държавни облигации.
Случващото се увеличава предпазливостта сред инвеститорите и оказа натиск върху рисковите активи.
По данни на Coinglass само ликвидациите при водещия алткойн надхвърлиха $256 милиона, значително повече от тези при Биткойн, които достигнаха около 187 милиона долара.
Пазарният натиск остава концентриран основно върху алткойните. Solana губи близо 12% за седмица, Cardano е надолу с почти 11%, а Dogecoin се понижи с над 4% за последните 24 часа. Индикаторът за алткойн сезона остава на ниво 32 от 100, което демонстрира продължаваща доминация на Биткойн въпреки неговата собствена слабост.
Масивен отлив от Биткойн ETF фондове доведе до загуби за над $630 милиона
Новините за инфлацията в САЩ допринасят за случващото се
Дългите позиции формират огромната част от загубите - над 582 милиона долара, което подсказва, че пазарът е бил прекомерно позициониран за продължение на възходящото движение.
Въпреки негативния ценови импулс, обемите при ЕТН и ВТС остават високи, което според някои трейдъри показва по-скоро масово намаляване на ливъриджа, отколкото структурен срив на търсенето. Средният крипто RSI вече се намира в зона "oversold" при 35.79, сигнализирайки за потенциално краткосрочно изтощение на продажбите.
Инвеститорите следят внимателно движението на пазарите на облигации, след като скокът в доходността може да промени очакванията за Федералния резерв на САЩ и бъдещите лихвени решения. По-високата доходност традиционно оказва натиск върху крипто активите, тъй като правят безрисковите инструменти по-привлекателни спрямо волатилните пазари.