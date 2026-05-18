Глобалният пазар на криптовалути е подложен на нов натиск в днешния понеделник. Цената на Биткойн падна под нивото от 77 000 щатски долара, докато Етериум регистрира още по-рязък спад, повличайки надолу по-широкия алткойн сектор, съобщава Traders Union. Общата крипто ликвидация е в размер на над 600 милиона долара, като разпродажбата е обусловена от покачващите се цени на петрола и по-високата доходност на американските държавни облигации.

Случващото се увеличава предпазливостта сред инвеститорите и оказа натиск върху рисковите активи.

По данни на Coinglass само ликвидациите при водещия алткойн надхвърлиха $256 милиона, значително повече от тези при Биткойн, които достигнаха около 187 милиона долара.

Пазарният натиск остава концентриран основно върху алткойните. Solana губи близо 12% за седмица, Cardano е надолу с почти 11%, а Dogecoin се понижи с над 4% за последните 24 часа. Индикаторът за алткойн сезона остава на ниво 32 от 100, което демонстрира продължаваща доминация на Биткойн въпреки неговата собствена слабост.

Дългите позиции формират огромната част от загубите - над 582 милиона долара, което подсказва, че пазарът е бил прекомерно позициониран за продължение на възходящото движение.

Въпреки негативния ценови импулс, обемите при ЕТН и ВТС остават високи, което според някои трейдъри показва по-скоро масово намаляване на ливъриджа, отколкото структурен срив на търсенето. Средният крипто RSI вече се намира в зона "oversold" при 35.79, сигнализирайки за потенциално краткосрочно изтощение на продажбите.

Инвеститорите следят внимателно движението на пазарите на облигации, след като скокът в доходността може да промени очакванията за Федералния резерв на САЩ и бъдещите лихвени решения. По-високата доходност традиционно оказва натиск върху крипто активите, тъй като правят безрисковите инструменти по-привлекателни спрямо волатилните пазари.