Китай се е ангажирал да купува американска земеделска продукция за най-малко 17 млрд. долара годишно в периода 2026-2028 г., съобщават световните агенции. Ангажиментът е бил поет по време на срещата на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин миналата седмица, като беше оповестен от Белия дом късно в неделя.
Сделката идва в критичен момент за американските фермери - и за изборните перспективи на Републиканската партия.
Рязък спад на фона на търговската война
Американският износ на земеделски стоки за Китай е рухнал с 65,7% на годишна база - до едва 8,4 млрд. долара през 2025 г., сочат данни на Министерството на земеделието във Вашингтон. Преди последната ескалация в отношенията между двете страни това беше един от важните експортни пазари за агросектора на САЩ.
Пекин драстично намали зависимостта си от американска соя: ако през 2016 г. 41% от вноса е идвал от САЩ, до 2024 г. този дял е паднал до 20%. Вместо тях Китай се е ориентирал към по-евтините бразилски соеви зърна.
Икономически контраудар: Защо Китай се прицели в американското земеделие
Пекин показа на американските фермери, че вече не се нуждае от соята им - а скоро идват избори
Сега Пекин не само поема нови количествени ангажименти, но и възстановява достъпа на американска говеждо месо до пазара си - Китай е подновил лицензите на над 400 американски месопреработвателни предприятия.
Допълнително ще се работи с американските регулатори за възобновяване на вноса на птиче месо от щатите, свободни от птичи грип.
Двете страни ще създадат и съвместни търговски и инвестиционни съвети, които да управляват разширяването на търговията в рамките на механизъм за взаимно намаляване на митата.
Политически спасителен пояс
Изборната карта в САЩ дава отговор на въпроса защо соята и пържолите и пласирането им в Китай са толкова важни за Доналд Тръмп. 77,7% от окръзите с висока зависимост от земеделие са гласували за Тръмп на президентските избори през 2024 г. Тази електорална база обаче е под натиск от всички страни.
Нагласите на фермерите за тяхната индустрия са рязко влошени, а новите данни показват, че фалитите на ферми се устремяват нагоре. Републиканците от аграрните щати бързат да докажат, че могат да защитят интересите на сектора преди ноемврийските междинни избори.
Какво се случва с преговорите за търговско споразумение между ЕС и САЩ
Страните ще се срещнат отново на 19 май
Войната в Персийския залив създаде още проблеми. Цените на торовете са се покачили чувствително след американско-израелската военна операция срещу Иран, а маржовете на фермерите - вече притиснати от търговската война, в немалко случаи се оказват отрицателни.
Демократите не пропускат възможността да атакуват управляващите. "Тръмп срина аграрната икономика с безразсъдната си търговска война, докара семейните ферми до рекордни фалити, а сега войната му с Иран докара фермерите до ръба", заяви говорител на Демократическия национален комитет.
При твърде реалистичния сценарий за тежка загуба на междинните избори, даже президентът призна, че вероятно го очаква импийчмънт - и даже и да му се размине, би бил с практически вързани ръце до края на мандата си.
Редица републикански сенатори бяха изискали от Тръмп да извоюва конкретни победи за аграрния сектор от срещата в Пекин. На връщане от Китай президентът заяви: "Фермерите ще бъдат много доволни."
Обещания и реалност
Макар да звучи като светъл момент в иначе бедната на реални резултати визита, целият агро сюжет се посреща с основателен скептицизъм от някои наблюдатели. Китай не изпълни ангажиментите си от търговското споразумение, сключено от Тръмп през 2020 г., с което Пекин трябваше да купи допълнителни 200 млрд. долара американска продукция за две години.
Пандемията от COVID-19 усложни нещата, но критиците посочиха и нереалистично високите цели.
Износът на пшеница, царевица и соя от САЩ е паднал до 10-годишно дъно
Това се дължи основно на увеличеното предлагане от в конкурентни страни износителки
Не трябва да се забравя, че Китай пое сериозни ангажименти за покупка на американска соя още през октомври, а темпото на изпълнението им определено би могло да бъде и по-динамично.
Дали сега ще е по-различно ще стане ясно през следващите месеци. И при всяко положение ще има голям ефект върху решението, което земеделците ще вземат, когато стане време да гласуват.