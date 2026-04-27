Китайските регулатори планират да затворят златното кранче за американския капитал, който се влива в китайски AI стартъпи. Решението бележи края на 20-годишната ера на инвестиране между Изтока и Запада.

Пекин ще спре да приема инвестиции от САЩ без одобрението на властта. Това е отговора на Китай след спорното придобиване на стартъпа Manus ot Meta Platforms Inc. през декември 2025 г.

Допреди това Пекин насърчаваше фирмите си да търсят бизнес партньорства именно в чужбина. Много от тях бяха финансирани от Щатите.

"Износ на ценни технологии"

Преди няколко месеца Meta официално обяви придобиването на китайския стартъп за изкуствен интелект. Сделката бе на стойност над 2 милиарда долара и има за цел да ускори развитието на автономни AI агенти и бизнес автоматизацията в продуктите на компанията, ръководена от Марк Зукърбърг.

Първоначално сделката за Manus бе приветствана като успех за китайските таланти, но бързо се превърна в национален скандал в Китай. Властта определи продажбата като "износ на ценни технологии в полза на геополитически съперник".

В резултат, съоснователите на Manus, Сяо Хун и Дзи Ичао, получиха забрана да напускат страната. Те са били призовани на среща с Националната комисия за развитие и реформи в Пекин, където са разпитвани за евентуални нарушения на правилата за преки чуждестранни инвестиции.

Министерството на търговията на Китай започна официална проверка дали продажбата нарушава строгите закони за контрол върху износа на технологии. Властите се опасяват, че критичен интелектуален потенциал, разработен в Китай, преминава в ръцете на американска компания.

Частните компании без инвестиции?

През последните седмици същата комисия е привикала няколко частни фирми и им е заявила, че трябва да отхвърлят капитал с американски произход, освен ако не е изрично одобрен. Ако приемат долари без одобрение, рискуват разследвания за национална сигурност и забрани за дейност.

Има два големи проблема. Ограничаването на американските инвестиции принуждава частниците да разчитат почти изцяло на държавни китайски фондове, което често идва с много по-строг контрол върху иновациите им.

И все пак, ако до 2018 г. американските инвеститори осигуряваха над 20% от финансирането за стартъпи в Китай, то към началото на 2025 г. техният дял е спаднал до под 2%. Общият дял на чуждестранните инвестиции е намалял от 50% през 2018 г. до едва 10% в края на 2025 г.

Друг голям проблем, е че около 50% от средствата в държавните "фондове за насочване" остават неизползвани поради стриктни изисквания, което може да забави рисковите иновации.

Забраната за вливане на пари от САЩ е съчетана с американските ограничения за износ на високотехнологични чипове. Това поставя AI стартъпите в неудобна ситуация. Липсва свеж западен капитал, но и има голям хардуерен дефицит...

Ще пострада и TikTok

Новите рестрикции ще повлияят и на собственикът на TikTok и може би най-ценният стартъп в света - ByteDance. Компанията вече няма да може да одобрява вторични продажби на акции на американски инвеститори без зелена светлина от държавата.

Тъй като ByteDance все още не е публична компания и не е на борсата, нейните служители и ранни инвеститори разчитат на вторични продажби, за да осребрят акциите си.

Изискването за държавно одобрение на тези сделки на практика "заключва" американския капитал вътре в компанията и пречи на инвеститори като Susquehanna или Sequoia да излязат лесно от позициите си.