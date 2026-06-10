Тайванските власти обмислят по-строг контрол върху износа на чипове с изкуствен интелект за Китай. Според доклад на Bloomberg островът цели да затвори вратичките, които са позволявали на съвременните полупроводници да бъдат пренасочвани към китайски купувачи.

В момента неразрешеният износ към Китай не се счита за престъпление според местното законодателство. Властите досега трябваше да съдят заподозрени за нелегален трансфер чрез обвинения във фалшифициране на документи.

Новите правила ще позволят контрабандата на чипове да се третира като престъпление.

Съгласувано със САЩ

Вторият мандат на Доналд Тръмп коренно промени глобалната технологична и търговска сцена през 2026 г. Въведе се прагматичен подход към AI чиповете и търговските отношения с Тайван.

Американският президент Доналд Тръмп сключи сделка, според която гигантите Nvidia и AMD ще плащат на правителството на САЩ 15% от приходите си от продажби на напреднали чипове в Китай. В замяна те получават лицензи за износ, припомня ABC News.

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Инициативата се обсъжда в рамките на текущите търговски преговори с Вашингтон. Идеята е да се наложи ограничение за полупроводници, превишаващи определен праг на изчислителна мощност, огледално на американските ограничения.

Ходът разширява обхвата на санкциите далеч отвъд конкретните "черни списъци", в които досега фигурираха гиганти от ранга на Huawei Technologies.

Тайпе премахна 99% от своите тарифни бариери за американски стоки и се ангажира да купи американски продукти в т.ч. втечнен газ, петрол и самолети на стойност над 84 милиарда долара до 2029 г.

За лошо или за добро

Залогът тук е за милиарди, тъй като Тайван държи ключа към световната полупроводникова индустрия. Островът е базата на технологичния колос TSMC, който е най-големият производител на микрочипове в света.

Без неговите продукти е невъзможно съществуването на устройствата на Apple и Nvidia например. Точно затова затягане на контрола върху износа има потенциала да пренареди баланса на силите в целия технологичен свят.

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Ако бъдат въведени, контролните мерки ще бъдат сред най-мащабните досега мерки, предприети от администрацията на президента Лай Чинг-те за защита на технологичните интереси и интересите на националната сигурност на Тайван, пише сингапурското издание The Straits Times.

Новите рестрикции ще поставят на тясната скамейка и компаниите за сглобяване на сървъри, базирани на Nvidia, като Gigabyte и Asustek, които ще трябва да следят под лупа клиентите си.

Инвеститорите реагираха веднага и в ранната търговия в Тайпе на 10 юни акциите на Gigabyte се понижиха с 3,2%, а Asustek отчете още по-сериозен спад от 4,4%.

Отговорът на Пекин

Китай е един от основните купувачи на AI чипове от "вражески" Тайван. Според местни медии подобна блокада гарантирано ще предизвика остър отговор от администрацията на Си Дзинпин.

Министерство на външните работи на Китай многократко и остро е осъждало опитите на Тайпе да се съобразява с американските санкции.

Пекин счита Тайван за своя територия. На фона на глобалната конкуренция за изкуствен интелект, значението на тези регулации тепърва ще се увеличава, предава Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.