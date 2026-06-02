Има ли технологична Студена война между САЩ и Китай? Въпреки строгите търговски ограничения, наложени от Вашингтон, едно от най-мощните оръжия на американската икономика е преминало в ръцете на китайската армия.

Разследване на The New York Times доказва, че най-модерните чипове за изкуствен интелект на технологичния гигант Nvidia по някакъв начин са успели да заобиколят ембаргото и в момента се използват активно от китайската армия и нейните строго секретни изследователски институти.

Технологията е била търсена от почти всеки клон на китайската армия, включително части, които работят върху симулации на ядрени експлозии, извършват офанзивни кибератаки и планират военни учения, пише още NYT.

"Пътят на коприната"

Преди време Министерството на търговията на САЩ наложи тежки ограничения върху износа на най-мощните чипове на Nvidia - моделите A100, A800, H100 и H800. Официални документи от обществени поръчки в Китай показват, че Пекин успява да си осигури тези технологии.

Разследването разплита сложна и мащабна мрежа за контрабанда, която работи под носа на американското разузнаване. Заобикалянето на ограниченията се осъществява през напълно легални на пръв поглед бизнес канали.

Платформата Wirescreen е проучила над 3 800 записа за обществени поръчки, свързани с висок клас чипове и компютри. Тя е открила над 500 случая, в които различни подразделения на китайската армия са търсили чипове на Nvidia по име или технически спецификации, според медията.

Китайските военни институти не купуват чиповете директно от Nvidia. Те използват стотици новосъздадени, легални на хартия търговски посредници в Китай, Хонконг и Малайзия, които купуват хардуера от официални дистрибутори и след това препродават чиповете на армията.

В технологичния хъб Хуацянбей в Шънджън AI чипове се продават свободно в малки бройки. Те се внасят контрабандно в куфари или чрез фалшиви митнически декларации, описани като по-евтини потребителски стоки.

Схемата

Всичко започва в страна извън санкционния списък - например Малайзия. Официален и напълно легален дистрибутор поръчва чипове директно от Nvidia за легитимни бизнес цели, като например изграждането на местен център за данни.

Тъй като сделката е чиста на хартия, американската компания одобрява и изпраща поръчката без никакви подозрения.

След като хардуерът пристигне в Малайзия, на сцената излиза посредникът. Това обикновено са кухи фирми паравани, които често сменят имената и адресите си на всеки няколко месеца, за да не попаднат под радара на службите.

Те изкупуват чиповете от официалния дистрибутор, предлагайки му огромна надценка и бърза печалба, на която трудно се устоява.

Веднъж попаднали в ръцете на посредника, чиповете се натоварват на следващия транспорт и потеглят към Пекин чрез нова верига от препродажби.

Когато технологиите най-накрая пристигнат в китайските военни институти, те вече са преминали през толкова много ръце, че за Nvidia е технически невъзможно да проследи къде е отишъл крайният продукт...

Във вражески ръце

Освен директната употреба на хардуера за кибератаки, разследването повдига и още един притеснителен въпрос. Не е изключено някои китайски военни организации да купуват чиповете на Nvidia с цел т.нар. "обратно инженерство".

Те биха могли да разглобят скъпоструващата техника до последното винтче, за да открият нейните уязвимости или да се опитат да копират и възпроизведат самата американска технология.

Оказва се, че изследователски институти, пряко свързани с китайската армия, все по-често получават отдалечен достъп до забранената изчислителна мощ. Те наемат облачни услуги от търговски центрове за данни, в които чиповете вече са инсталирани легално, и ги използват дистанционно за своите военни цели.

Предстои да видим как Вашингтон ще реагира на тези шокиращи разкрития и дали изобщо е възможно да бъде спрян такъв глобален черен пазар. Технологичната студена война тепърва навлиза в най-горещата си фаза.