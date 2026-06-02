Tesla е доставила около 358 000 автомобила в първото тримесечие на 2026 г. - ръст от 6% на годишна база и първо такова увеличение за Q1 от три години насам. Това е достатъчно, за да върне американския производител на първото място в световния пазар на електромобили (BEV) с дял от близо 13%, сочат данните на изследователската компания Counterpoint Research.

TrendForce потвърждава цифрата с леки разлики - 12,9% за Tesla срещу 10,9% за BYD.

Смяната на лидера се дължи преди всичко на проблемите на BYD в Китай. Продажбите на BEV на китайската компания падат с 25% на годишна база, а пазарният й дял се свива от 15% на 11%. Причините: изтичането на потребителски стимули и субсидии за замяна на автомобили, което бе предизвикало изкуствен купувателски бум в края на 2025 г.

Вътрешните продажби на BYD отбелязват осем поредни месеца на спад в Китай, пише CNBC.

Международният бизнес частично компенсира загубата - над една трета от BEV продажбите на BYD идват от чужбина, включително Европа, Югоизточна Азия и Латинска Америка. Компанията заяви пред анализатори, че е "много уверена" в постигането на задграничната си цел от 1,5 милиона автомобила за 2026 г., съобщава Reuters.

На трето място в глобалната класация остава Geely с около 10% пазарен дял, подкрепен от търсенето на марките Galaxy и Zeekr.

Tesla отново е на картата в Европа

Паралелно с глобалния обрат Tesla отчита рязко ускоряване в Европа след над година на бойкоти, свързани с политическата дейност на главния изпълнителен директор Илон Мъск.

Регистрациите в Швеция нарастват с 71% на годишна база през май до 858 автомобила, а доставките във Франция скачат с 655% до 5446 единици. В Дания новите регистрации се покачват с 136% спрямо май 2025 г., показват данни на Mobility Sweden.

Тези проценти изглеждат внушителни и заради ниската база за сравнение - миналата година Tesla губи 28% от европейските си продажби, а в Швеция регистрациите се сриват с 59% в един от месеците. Общо за първото тримесечие Tesla регистрира 79 539 автомобила в Европа, като Франция отчита рекордните 9 569 единици само през март.

Конкуренцията не спи

Въпреки възстановяването Tesla все още изостава от пика на пазарния си дял на континента. BYD регистрира 27 008 автомобила само в Европа през април - повече от двойно спрямо година по-рано.

Пазарните прогнози поставят глобалните доставки на Tesla за второто тримесечие между 425 000 и 450 000 единици.

Counterpoint предупреждава, че глобалният EV пазар навлиза в по-конкурентна фаза, в която правителствените стимули намаляват, а производителите се борят все по-агресивно с цена и технология. Вероятно ще е добре и Илон Мъск поне временно да е малко по-обран в статусите в социалната си мрежа...