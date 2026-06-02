Цените на жилищата във Великобритания падат за първи път тази година, пише The Guardian. Според индекса на цените на жилищата Nationwide, стойността на имотите на Острова спада с 0,6% между април и май, което е първият осезаем спад за годината. Основната причина, според брокерите, е конфликтът в Близкия изток, който рефлектира върху имотния пазар.

Стойността на средната къща спада до 278 024 паунда, тъй като лихвите по ипотеките се повишиха. В същото време все по-голям брой наемодатели напускат пазара. Спадът идва и с влизането в сила на Закона за правата на наемателите, който даде на наемателите повече защита срещу изгонване. Много наемодатели напуснаха пазара в резултат на реформите, които бяха подкрепени от бившия вицепремиер на Обединеното кралство.

Това доведе до наплив от нови жилища на пазара, което понижи стойността на продажбите.

"Прилагането на Закона за правата на наемателите със сигурност предизвика вълна от нови акции на пазара, тъй като независимите и случайните наемодатели напускат пазара. Това може да доведе до намаляване на цените на жилищата, тъй като предлагането започва да изпреварва търсенето", коментира Крис Бари от компанията за недвижими имоти Thomas Legal.

"Ежедневно водя разговори с наемодатели, които решават да осребрят инвестицията си и да вложат парите си другаде, което е с по-нисък риск и по-малко търсене на време."

"Всяко увеличение на предлагането на имоти за продажба от наемодатели вероятно ще окаже натиск върху цените на жилищата с течение на времето и, разбира се, ще повиши наемите", заяви Роб Ууд от Pantheon Macroeconomics, цитиран от The Telegraph.

Спадът на цените на жилищата е много по-рязък от очаквания спад от 0,2%. Лихвите по ипотеките се покачиха рязко от началото на войната в Иран, като типичната двугодишна фиксирана лихва в края на май е 5,68%, в сравнение с 4,83% в края на февруари.

През май типичният купувач на недвижим имот е трябвало да плати 37% от заплатата си по ипотеката си, което е с близо 10 процентни пункта по-високо от нивото от 28% преди пандемията, според Hamptons.

Войната в Иран принуди Bank of England да запази лихвените проценти на 3,75%, като по този начин ефективно затегна финансовите условия, тъй като търговците очакваха намаления на лихвите тази година.

Според главния икономист на Nationwide Робърт Гарднър конфликтът е засегнал и доверието на пазара на жилища.

"Предвид несигурността, причинена от събитията в Близкия изток и последвалото покачване на цените на енергията и пазарните лихвени проценти, се очакваше известна загуба на инерция."

Според прогнозите цените на жилищата вероятно ще паднат още малко през следващите месеци.