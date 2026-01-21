След успокояването на имотния пазар на Великобритания и ценовия спад, за който и Money.bg писа миналата година, днес нещата на Острова са различни. Цените на жилищата във Великобритания скочиха рязко през януари, показват данни от индустрията, цитирани от ShareCast.

Основната причина според брокерите е, че жилищният пазар се е възстановил след кризата с бюджета от миналата есен.

Според последния индекс на цените на жилищата, изготвен от Rightmove, средната национална искана цена се е повишила с рекордните 2,8% този месец. Това е най-голямото увеличение досега през месец януари и най-голямото за всеки месец от юни 2015 г.

Средната искана цена сега е 368 031 паунда, докато броят на наличните жилища за продажба е най-високият по това време на годината от 2014 г. насам. Колин Бабкок от Rightmove нарича раздвижването на пазара "окуражаващо" начало на 2026 г., особено след приглушения растеж, наблюдаван през 2025 г.

През последната седмица търсенето от купувачи е по-ниско от миналата година, когато активността на купувачите беше засилена от тези, които се опитваха да намерят имот преди покачването на гербовия налог през април.

"Търсенето днес е в съответствие с 2024 г. Това е окуражаваща ранна снимка и с напредването на началото на годината ще стане по-ясно дали този импулс ще се запази и в пиковия пролетен сезон на продажбите", пише Бабок.

Необичайно дългото натрупване на средства до миналогодишния бюджет - който беше проведен през ноември, месец по-късно от нормалното - оказа силно влияние върху потребителските настроения. Въпреки широко разпространените спекулации и изтичане на информация обаче, в крайна сметка.

Бюджетът не включваше толкова много увеличения на данъците, колкото се опасяваха. Допълнителна подкрепа на пазара на жилища оттогава насам беше намалението с четвърт пункт на цената на заемите до 3,75% през декември, както и перспективата за още намаления.

Данните от Rightmove показаха 57% скок в търсенето от купувачите през двете седмици след Коледа през 2025 г., като броят на новообявените за продажба жилища се е увеличил с 81% в сравнение с двете седмици преди 25 декември.

От Rightmove смятат, че денят след Коледа е бил най-натовареният ден досега по отношение на посещенията на платформата. На годишна база цените на жилищата се повишиха с 0,5% през януари.