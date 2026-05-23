Луксозните жилищни имоти в руския курортен град Сочи са станали по-скъпи от първокласните недвижими имоти в градове, включително Милано, Маями и Дубай, съобщи Forbes Русия тази седмица, позовавайки се на доклада на Knight Frank за богатството.

Скокът изстреля Сочи в редиците на най-скъпите пазари на луксозни жилища в света, водени от комбинация от силно търсене, нарастващи разходи за строителство и ограничено предлагане, дори когато руската икономика като цяло се бори с нестабилност и натиск, свързан със санкциите, пише The Moscow Times.

Количеството първокласни жилищни имоти, предлагани за номинален 1 милион долара в Сочи, се е свило с 45% през последните пет години, от 74 квадратни метра на 41 квадратни метра, се позова на Forbes на изчисления на NF Group, базирани на данни на Knight Frank.

Москва се класира на седмо място и отчете цени, сравними с тези на Лос Анджелис, докато Санкт Петербург се класира на 22-ро място, продължавайки да изостава от двата най-скъпи пазара на луксозни имоти в Русия.

Монако запази първото място в световен мащаб, като за 1 милион долара се купуват само 16 квадратни метра първокласни жилищни имоти, следван от Хонконг с 23 квадратни метра. Женева и Сингапур си поделиха третото място с по 28 квадратни метра, измествайки Лондон, който заемаше тази позиция преди пет години.

"Колебанията във валутните курсове понякога могат да изкривят индекса, тъй като той отразява не само цените на жилищата, но и движенията на валутите. Валутният курс на долара в момента остава като цяло подобен на нивата, наблюдавани през 2020 г., което предполага, че класацията до голяма степен отразява истинския растеж на основния пазар на луксозни жилища в Русия", заяви пред Forbes Русия Андрей Соловьов, партньор и регионален директор на градските недвижими имоти в NF Group.

В Москва среднопретеглената цена на квадратен метър в новопостроените луксозни жилищни проекти се е увеличила почти 2,5 пъти през периода, казва Соловьов. Той отдава покачването на силната активност на купувачите, по-високите разходи за строителство и разширяването на предлагането на луксозни жилища.

Цените на луксозните апартаменти на първичния пазар в Москва са се повишили с 18% през последната година, според предприемача Tekta Group. Средната цена на квадратен метър е достигнала 3,67 милиона рубли (49 545 долара) през януари, базирано на обменен курс от 1 рубла = 0,0135 долара.

Само Москва и Санкт Петербург отбелязаха по-рязък спад в Русия, като покупателната способност на 1 милион долара е спаднала съответно с 57% и 51%. В резултат на това Сочи се класира на 12-то място в световен мащаб в "индекса на милионерите" на Knight Frank, поставяйки го между Виена, където за 1 милион долара се купуват 39 квадратни метра първокласен имот, и Сидни, където се купуват 42 квадратни метра.