На фона на военните действия в Близкия изток по-рано този месец Катар обяви пакет от инвестиции в размер на 584 милиона долара, които целят да превърнат страната в модерен и луксозен туристически център.

Макар Дубай вече да си е изградил такава репутация, столицата Абу Даби изостава. Изключение прави изкуственият остров Яс, който стана известен с атракции като увеселителния парк Ferrari World, аквариума SeaWorld, аквапарка Waterworld и най-вече - пистата за Формула 1.

Скоро обаче към тях ще се присъедини и друга мащабна атракция - Sphere Abu Dhabi - сферично пространство с капацитет от 20 хиляди души на стойност над 1,7 милиарда долара, резултат от партньорството на Департамента за култура и туризъм на Абу Даби с американската Sphere Entertainmen.

Втората в света

Това е вторият подобен обект в света след Sphere Las Vegas, която отвори врати през 2023 година и вече беше домакин на концерти на големи групи като U2, Eagles и Backstreet Boys, които привличат посетители от цялата страна, както и... приходи за местния бизнес.

Освен икономически постижения, съоръжението впечатлява и с високотехнологичния си характер. То е оборудвано с "екзосфера" или панорамен екран с 16K резолюция, който обвива целия интериор. Очаква се обаче сферата в ОАЕ да притежава по-модерни и впечатляващи технологии от първообраза си в САЩ.

Източник: Instagram / Sphere

"Тя ще бъде подобрена версия на това, което съществува в момента, заради скоростта, с която технологиите се развиват", коментира пред The National Мохамед Халифа Ал Мубарак - председател на Департамента за култура и туризъм на Абу Даби.

Инвеститорите са си партнирали с редица технологични компании в областта на звука и качеството на LED екраните, за да "трансформира преживяването - не само 3D, но 4D и дори 5D".

Стратегия при инвестирането

Според официалните планове в Sphere Abu Dhabi ще се организират три категории събития: собствени продукции с мултисензорно разказване на истории, концерти и бизнес събития - от бойни спортове и конференции до представяния на продукти. Извън събитията обектът ще функционира и като обществено пространство, както и като глобално платно за местни творци.

"Ако погледнете бизнес плана на сферата в Лас Вегас, приходите идват от глобални спонсори, музикални актове, филми и MICE - срещи, инсентив пътувания, конференции и изложения - което е огромен бизнес за тях.", коментира Ал Мубарак.

Изборът на местоположението на съоръжението е стратегически. "Остров Яс е място, където можете да преживеете всичко - от тематични паркове, хотели и търговски обекти до голф, плаж, нощен живот и храна - всичко на едно място", обяснява Ал Мубарак. Близостта до голяма жп гара, развитият автобусен транспорт и пешеходното му разстояние до другите атракции осигуряват бърз и лесен достъп на посетители от Дубай и Северните емирства.

Инвестицията от 1,7 милиарда долара включва строителните разходи от производството на стомана и ВиК и електро услугите до пилотирането до бетонни работи. Според Ал Мубарак това е оказало силно раздвижване на строителната индустрия в града.

Съоръжението в Абу Даби е "първата стъпка към реализирането на визията на компанията за глобална мрежа от арени", потвърждава пред The National Джеймс Долан - изпълнителен директор на Sphere Entertainment.

Интересното е, че Департаментът за култура и туризъм на Абу Даби е договорил изключителни права за развитие на подобни обекти не само в Близкия изток, но и в Северна Африка за период от 10 години. Това показва очакванията на страната за висока възвращаемост от проекта и амбициите ѝ да се развива икономически в сектора на развлеченията не само на местно ниво, но и на други континенти.