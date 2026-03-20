Атака с дрон срещу международното летище в Дубай тази седмица предизвика доминиращ ефект върху световния авиационен сектор, като авиокомпаниите избягват Близкия изток, докато конфликтът продължава. В понеделник международното летище в Дубай преустанови полетите си, след като дрон удари резервоар за гориво. Това е третият път, в който летището е засегнато от удари на летището или близките съоръжения, пише Emerging Risks.

Специализираната компания за анализ на риска Russell обяви, че по време на инцидента в понеделник 119 самолета с приблизителна пазарна стойност от 12 милиарда щатски долара са били изложени на риск.

Атаката е последвана от съобщението на British Airways, че са отменили всички полети до Дубай поне до юни, което ги прави първата голяма авиокомпания, която прави това. По-рано този месец тя обяви, че всички полети до и от Аман, Бахрейн, Доха, Дубай и Тел Авив са отменени до края на март, а услугите до и от Абу Даби са преустановени "до по-късно тази година".

В нова актуализация, публикувана тази седмица, BA потвърди, че полетите до Аман, Бахрейн, Дубай и Тел Авив са отменени до 31 май включително, а полетите до Доха са отменени до 30 април.

В специално изявление от British Airways написаха:

"Поради продължаващата несигурност на ситуацията в Близкия изток и нестабилността на въздушното пространство, и за да предоставим повече яснота на нашите клиенти, удължихме временното намаляване на нашия летателен график в региона.

Постоянно следим ситуацията и сме в пряка връзка със засегнатите клиенти, за да им предложим набор от възможности.

От началото на ситуацията в Близкия изток помогнахме на хиляди клиенти да се върнат у дома и извършихме осем полета за помощ от Мускат в Оман. Също така извършваме допълнителни полети до и от Сингапур (x4) и Банкок (x3) и продължаваме да обмисляме варианти за връщане на повече клиенти, чието пътуване е било нарушено."

Международното летище Дубай е най-натовареното летище в света по отношение на пътническия трафик, но е засегнато от отменени полети и отклонения, тъй като войната с Иран се разпространява в региона. Летището регистрира 440 236 полета годишно и е важен център за свързващи полети в региона и извън него.

Източник: ЕПА

Крис Дон, ръководител "Комуникации и външни отношения" в Russell, коментира решението на British Airways така:

"Това решение на British Airways потвърждава, че авиационният сектор е на фронтовата линия на конфликта в Близкия изток, без непосредствен край. Според тях е ясно, че войната ще продължи за значителен период от време, със значителен риск за самолетите в региона, както показва нашият анализ след нападението в понеделник.

"Колкото по-дълго продължава този конфликт, толкова по-голяма ще бъде цената за всички, свързани с авиокомпаниите, техните партньори по веригата за доставки и всъщност за всички в тази отделна екосистема, която включва застрахователни компании и инвеститори."

Има все по-належаща нужда от данни в реално време, което е нещо, за което застрахователите призовават, за да им помогне да разберат своите експозиции и как могат да управляват рисковете. Кризата с авиокомпаниите идва в същото време, когато генералният секретар на ИМО Арсенио Домингес призова корабните компании да обмислят безопасността на екипажите в и около Ормузкия проток.

"Трябва да изразя дълбоката си загриженост и тъга относно неотдавнашните нападения срещу търговски кораби в района на Ормузкия проток, в резултат на които най-малко седем моряци са загубили живота си, а няколко други са тежко ранени", заяви той на специално заседание на ИМО.

"В момента около 20 000 моряци остават блокирани в Персийския залив, на борда на кораби, изправени пред висок риск и значително психическо напрежение. Мислите ми са с тези моряци. Въпреки тези предизвикателства, те продължават да изпълняват задълженията си с професионализъм и устойчивост.

"Продължавам да следя отблизо ситуацията и отново призовавам всички корабни компании да проявяват максимална предпазливост, когато работят в засегнатия регион, и доколкото е възможно, да избягват преминаването през него.

Домингес подчертава, че всяка атака срещу невинни моряци или цивилни кораби е напълно неприемлива. Те не трябва да стават жертви на по-широко геополитическо напрежение.

"Затова призовавам всички страни да работят за деескалация на конфликта и да позволите на тези членове на екипажа да напуснат Персийския залив безопасно на борда на своите кораби. Както подчертах публично, призовавам всички заинтересовани страни да останат бдителни срещу дезинформацията и да разчитат при вземането на оперативни решения само на проверени, авторитетни източници."

В подкрепа на тези усилия Организацията е предоставила специална уеб страница, предоставяща редовно актуализирана и проверена информация за развиващата се ситуация.