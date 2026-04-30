Войната в Близкия изток може да забави икономиката на Израел, но не може да я спре. Централната банка на страната ревизира прогнозата си за 2026 г. надолу с 1,4 процентни пункта, но въпреки това очаква внушителен ръст на БВП от 3,8%. За икономика, която е във война от близо три години, това е доказателство за висока адаптивност към кризи.

Технологичният сектор остава основният двигател на страната. Тъй като голяма част от износа е в сферата на софтуера и киберсигурността, физическите разрушения оказват по-слабо влияние в сравнение с традиционното производство.

Управителят на Централната банка, Амир Ярон, заяви пред CNBC на 16 април, че ако конфликтите в региона бъдат разрешени, икономиката на Израел може да се възстанови до 5,5% през следващата година.

БВП продължава да расте

Икономиката на страната ще нарасне с 3,5% тази година, според Международния валутен фонд. За сравнение, МВФ прогнозира ръст от 2,3% за САЩ и около 1,3% за Европейския съюз.

Очаква се БВП на Израел да надмине този на всички страни от Г-7 през 2026 г. Следващата година МВФ прогнозира икономически растеж на Израел от 4,4%, като той ще продължи да изпреварва много големи развити икономики.

Освен това страната разполага с фискална гъвкавост. Въпреки огромните разходи за отбрана, Израел влезе в конфликта със сравнително ниско съотношение на дълг към БВП (около 70%), което позволява на правителството да маневрира. И въпреки леко покачване спрямо миналата година, то остава значително по-ниско от средното за Г-7, което надхвърля 123%.

Инфлацията и лихвените проценти

С нива от 1,9% за месец март, страната се позиционира комфортно в "златната среда" на своя целеви диапазон от 1% до 3%. На практика Израел успява да поддържа ценова стабилност, която в момента изглежда недостижима за много държави дори в мирно време.

Според анализи на Trading Economics и Централната банка на Израел, ниската инфлация се дължи на силния шекел, който поевтинява вноса. Наблюдава се и умерено потребителско търсене в определени сектори поради несигурността от конфликта. Освен това няма планирано повишение на ДДС през 2026 г.

Ценовата стабилност дава възможност на Централната банка да поддържа лихвените нива стабилни около 4%. Дори се обмислят леки понижения, за да се стимулира икономическият растеж през втората половина на годината.

Старт-ъп нация

Дори по време на война, Израел остава световен лидер по концентрация на технологични таланти. Над 400 мултинационални компании като Google, Microsoft, Apple и Intel имат свои стратегически развойни центрове там.

Близо 30% от глобалните инвестиции в киберсигурност отиват в израелски фирми. Този сектор е практически имунизиран срещу рецесия.

Енергийна независимост

Преди 15 години Израел беше напълно зависим от енергиен внос. Днес, благодарение на находищата "Левиатан" и "Тамар" в Средиземно море, страната е нетен износител на газ към Египет и Йордания.

Това осигурява евтина енергия за индустрията и огромни постъпления в държавния бюджет чрез специалния "Суверенен фонд", който акумулира печалбите за бъдещите поколения.