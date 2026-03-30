Часове след първите удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, компанията за анализ на данни Kpler засича нещо необичайно: корабите в Персийския залив започват да извършват странни маневри. Данните за местоположението им показват съдове, "пътуващи" по суша и движещи се с ъгловати траектории — явен признак за масово смущение на GPS сигналите.

Това не е изолиран инцидент. От началото на конфликта подобни нарушения на сателитната навигация зачестиха драматично в целия регион, засягайки моряци, пилоти и шофьори, пише CNBC.

В рамките на първите 24 часа след ескалацията специализираната аналитична компания в сферата на морския транспорт Windward регистрира смущения в AIS сигналите — системата за проследяване на корабите, при над 1100 различни плавателни съда в Залива. Седмица по-късно броят им нараства с още 55%.

Кой плаща сметката

Последиците за бизнеса са осезаеми и многопластови. Корабоплаването е сред най-засегнатите сектори: въпреки значителното намаляване на трафика заради блокадата на Ормузкия проток, чуждестранни кораби от Китай, Индия и други държави продължават да преминават през него.

Протокът е широк едва 33 километра в най-тясната си точка и точните навигационни данни са въпрос не само на ефективност, но и на физическа безопасност — за да се предотвратят сблъсъци или засядане в плитчина.

Авиацията също е сериозно засегната. Регистрирани са случаи, в които самолети се появяват на радарите с хаотични, вълнообразни траектории — директен резултат от GPS смущенията.

Логистичните компании, опериращи в региона, са изправени пред невъзможността да проследяват товарите си в реално време, което води до закъснения, пропуснати прозорци за доставка и нараснали застрахователни премии.

Доставчици на храна в Дубай се появяват на картите край брега на морето, докато физически са в средата на града.

За компании, чиито бизнес модели разчитат изцяло на GPS навигация — от куриерски услуги до споделено транспортиране — подобни грешки водят до реални финансови загуби.

Смущенията — оръжие и щит едновременно

Според Клейтън Суоуп от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), зад смущенията стоят множество участници с различни мотиви. Страните от Залива активно използват GPS заглушаване като защитна мярка — за да дезориентират навигационните системи на вражески дронове и ракети. Подобна тактика вече беше наблюдавана след руското нашествие в Украйна през 2022 г.

Успоредно с това, от години петролни танкери в Персийския залив манипулират собствените си AIS сигнали — практика, известна като "спуфинг", за да прикрият движенията си и да заобиколят санкциите върху износа на ирански петрол. Войната само засили тази практика.

Китайският фактор

На фона на продължаващите ирански удари се разгоря и дискусия за източниците на военните им възможности. Джак Хидари, изпълнителен директор на навигационния стартъп SandboxAQ, заяви в интервю за CNBC, че Иран е получил достъп до китайската навигационна система BeiDou, която му осигурявала по-голяма прецизност при ракетните удари. Подобни твърдения се появиха и в редица анализи, цитирани от Al Jazeera.

Днес, в третата си итерация, създадената през 1995 г. BeiDou разполага с най-голямото спътниково съзвездие в света, изпреварвайки GPS, европейската Galileo и руската GLONASS.

Независимо от това, други анализатори са скептични към значимостта на тези твърдения. Съвременните навигационни чипове получават сигнали от всички четири глобални системи едновременно — така Иран би могъл да използва BeiDou без каквато и да е активна координация с Китай, посочва Суоуп.

Уязвима точка

Войната в Близкия изток постави под въпрос фундаментална презумпция в съвременната логистика и военното дело: че сателитните системи са достатъчно надеждна основа за позициониране, навигация и хронометраж.

"Това, което наистина се оспорва сега, е убеждението, че сателитните системи могат да служат като единствена основа," заяви Лука Ферара от SandboxAQ — компания, която тества навигационна технология, базирана на магнитното поле на Земята, а не на спътникови сигнали.

Засега американските военни изглеждат най-малко уязвими: армията на САЩ твърди, че вече е преминала към нов тип устойчив на смущения GPS сигнал, специално създаден за операции в условия на силна електронна намеса. За бизнесите в региона обаче подобна защита остава далечна перспектива.