Европейската централна банка може да повиши лихвените проценти два пъти през тази година, след като войната с Иран засили опасенията от нов инфлационен натиск. Това показва проучване на Bloomberg сред икономисти, проведено между 4 и 7 май.

Според анкетираните експерти ЕЦБ ще предприеме две увеличения на депозитната лихва с по 0,25 процентни пункта — през юни и септември. Така тя може да се повиши от сегашните 2% до 2,5% до есента. Прогнозата вече е по-близо до очакванията на финансовите пазари, които залагат на поне две повишения през 2026 г.

При предишното проучване икономистите очакваха само едно увеличение на лихвата.

Причината за промяната е влошената инфлационна картина. Анализаторите вече прогнозират, че инфлацията в еврозоната ще достигне 2,9% през тази година спрямо 2,8% в предишната анкета. Очакванията са тя да се забави до 2,1% през 2027 г. и да се върне към целта на ЕЦБ от 2% през 2028 г.

Припомняме, че преди две седмици икономист от италианската Уникредит коментира също пред Money.bg, че вече се очаква двойно увеличение на лихвите през тази година.

Засега централната банка се въздържа от действия, докато оценява икономическите последствия от конфликта в Близкия изток. Членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел вече предупреди, че паричната политика трябва да бъде затегната, ако енергийният шок се разшири към останалата част от икономиката.

Ключов фактор за решението през юни ще бъде дали Ормузкият проток остава отворен, заяви напускащият поста си заместник-председател на ЕЦБ Луис де Гиндос. По думите му нивото на несигурност в момента е "брутално".

Въпреки очакванията за две повишения, прогнозата не е еднозначна. Само малко мнозинство от икономистите предвиждат второ увеличение през септември. Същевременно проучването показва, че още през март 2027 г. може да последва понижение на лихвите.

Причината е отслабването на икономическите перспективи. Анализаторите вече очакват растежът в еврозоната през 2026 г. да бъде 0,8% вместо 0,9%, колкото беше предишната прогноза. За 2027 г. се очаква икономиката да нарасне с 1,3%, а през 2028 г. — с 1,5%.