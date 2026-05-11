От 1 септември 2025 година Албена Георгиева е изпълнителен директор на BILLA България. Тя има 17 години опит в ритейл сектора и структурата на REWE Group. Последните 3 години преди завръщането си у нас е главен оперативен директор на BILLA Словакия.

В контекста на въвеждането на еврото в България и общата ценова динамика, често фокусът е върху потребителските цени. Как изглежда обаче картината при доставчиците - има ли промяна в ценовия натиск по веригата и каква?

Когато има заявено намерение за увеличение на цени, винаги водим разговор с доставчиците. Важно е да отбележа, че имаше и желание за намаляване на цените от някои български млечни производители, което ние отразихме в продажните цени.

Аз обаче не мисля, че в голямата тема за крайните цени, проблемът е в търговските вериги. Когато голяма бизнес-организация като нашата, попадне в ситуация на динамично изменящи се външни фактори, никога не гледаме да се възползваме от момента за генериране на краткосрочни печалби. Водещо за нас е да осигурим дългосрочно доверие, затова правим всичко възможно да задържаме цените.

Затова и ако има увеличение на цени, то е аргументирано надлежно от доставчиците. В динамичната ситуация, в която се намираме с цените на горивата, сигурна съм, предстоят трудни разговори. Но аз смятам, че трябва да има и малко търпение, а не да се реагира веднага, защото често след повишаването на цените, идва спад.

Какво следва тогава?

Силно вярвам в значението на активната и открита комуникация с нашите партньори. Необходимо е да си дадем време, в което да наблюдаваме пазара заедно и да преценим кога е правилният момент за промяна, за да може потребителят да бъде защитен.

Струва ми се, че част от проблема с инфлацията в цените дойде от механизма, по който беше решено да се контролира въвеждането на еврото. Постави се фокус върху големите вериги. Същевременно в малките населени места, местните търговци доминират пазара.

Затова и ако направим препратка към инвестиционната ни политика, спокойно можем да кажем, че стъпвайки в малките градове, ние влизаме и в ролята на регулатор. Защото влизаме със собствените си марки, носим баланс в цените и печелим доверието на потребителите.

Виждаме го по ръста на клиентите, особено през последния месец. А промоциите, които правим, не са повече от минала година.

Като най-широко представената ритейл верига в България, в каква посока ще продължи разширяването на BILLA? Ще заложите на по-малки, удобни квартални магазини или на по-големи обекти с по-широк асортимент и допълнителни търговски функции?

Големите градове продължават да са много важни. През последните 3 години активно откриваме магазини и в малките населени места. Правим регулярно скрининг на пазара и така стигнахме до извода, че има някои градове, в които имаме потенциал за още интензитет.

Паралелно продължаваме и със стратегията ни за навлизане в ритейл паркове, и особено тези на ключови локации между няколко малки населени места.

От какво е наложена промяната в навиците на българските потребители през последната година? Как се променя лоялността на потребителя в условията на сериозна конкуренция? Кои фактори според Вас ще определят дългосрочния успех на ритейлърите у нас?

Промяната се вижда в някои категории. Видимо нараства търсенето, основно в свежите категории и основни храни. Сред тях са месо, млечни, хляб и хлебни изделия, основни храни и консерви. Всички те бележат изключителен ръст. Има категории обаче, които стагнират. Това са захарни изделия, напитки и въобще нещата, които носят удоволствие.

Поставяме сериозен фокус върху марката Clever. Стремим се да е представена в максимален брой категории, защото се вижда сериозна промяна на клиентското поведение към продукти, които са в ниския ценови сегмент.

Когато правим промоционални активности, се стремим да даваме на клиента това, от което има нужда. Защото няма смисъл да промотираш шоколада Х, който така или иначе клиентът не би избрал, дори да е на най-добрата цена. Вместо това той предпочита да купи нещата, с които би могъл да нахрани семейството си.

Лично аз имам усещането, че се наблюдава трайно изместване - все повече хора предпочитат да се събират и забавляват у дома вместо навън, по заведенията.

Планирате ли по-нататъшно засилване на ролята на собствените марки на BILLA, или по-скоро оптимален баланс между тях и утвърдените брандове в асортимента?

Да, целта ни е достигането на 25% дял до края на тази година. Като това ще е комбинация от партньорства с локални производители и внос отвън.

В някои категории колегите от Германия и Австрия се справят по-добре при баланса на качествo за по-ниска цена, в сравнение с нашите производители. Така получаваме отлични продукти под марката Clever, които често са на най-ниската пазарна цена в своята категория.

А нашите производители невинаги са способни да се справят с това.

Вече 8 месеца сте начело на BILLA в България. След натрупания опит в Словакия, кои практики и решения пренесохте у нас? Има ли все пак елементи/специфики от българския пазар, които наложиха промяна в управленския Ви подход?

За първи път от 25 години на 12 април (бел. ред. Великден) цялата компания не работи. За нас това беше събитие, но това е стандартна практика в останалите европейски държави. И съм напълно сигурна, че това решение по никакъв начин не вреди на бизнеса, а има изключителен ефект върху хората.

И да, имаше изключително положителен ефект, а сега амбицията е да направим същото и за Коледа. Разбира се, преди всичко е въпрос на добро и навременно планиране.

Що се отнася до уникалните ни качества - ние сме големи бойци. Това много ми харесва. Различно е от средноевропейската и западната култура. Тук не се предаваме, през колкото и тежки моменти да преминаваме. Аз усещам пълна подкрепа от страна на екипа, което е много важно за мен.

Мисленето на българите, настройката ни е различна. В другите държави хората са по-пасивни, а ние просто... продължаваме напред.