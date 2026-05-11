Казахстан прави нов опит да се позиционира като технологичен и AI хъб в Централна Азия с проект за огромен център за данни, чиято стойност може да достигне $3 милиарда.

По време на форума GITEX AI властите в страната подписаха меморандум с международен консорциум, включващ Dornan Engineering Group и Ample Solutions Hong Kong (Turner Company), за изграждането на дата център от клас Tier III-Tier IV.

Проектът все още е в ранна фаза, като няма избрана локация или обявени срокове за строителство. Според казахстанското Министерство на изкуствения интелект и цифровото развитие капацитетът на бъдещото съоръжение може да достигне 200 MW - мащаб, характерен за едни от най-големите AI и cloud центрове в света.

Очакваната инвестиция варира между $1,5 и $3 милиарда, като към проекта е предвидена и собствена газова електроцентрала с мощност до 250 MW. Причината е, че подобни комплекси имат огромна консумация на електроенергия и изискват независимо и стабилно захранване.

Властите разглеждат терени в близост до газова инфраструктура, което според тях ще намали оперативните разходи и ще улесни енергоснабдяването.

Казахстан се опитва да използва няколко свои конкурентни предимства - сравнително евтина енергия, студен климат и географско положение между Европа и Азия. Именно охлаждането е сред най-големите разходи при експлоатацията на големи дата центрове, а по-ниските температури могат значително да намалят необходимата енергия.

Проектът идва на фона на глобалния бум в AI инфраструктурата, който рязко увеличи търсенето на големи центрове за данни и електроенергия. В последните месеци редица държави от Близкия изток и Азия обявиха планове за привличане на подобни инвестиции.

Въпреки амбициозните параметри обаче, реализацията на проекта ще зависи от това дали Казахстан ще успее да привлече реални международни клиенти и да гарантира достатъчно енергийни мощности. Подобни мащабни инициативи често започват с меморандуми и големи инвестиционни оценки, но не винаги достигат пълния си обем.

Страната вече развива и други проекти в сектора. В Екибастуз се подготвя т. нар. "Долина на центровете за данни", за която властите твърдят, че може да привлече до $30 милиарда инвестиции. Казахстан вече пусна и първия високопроизводителен суперкомпютърен клъстер в Централна Азия.