Компания, подкрепяна от двама от синовете на Доналд Тръмп, е инвестирала в минна група, която разработва проект за волфрам на стойност $1,1 милиарда в Казахстан, съобщават специализираните медии, цитирайки FT.

По информация на изданието, Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп са използвали компания със специална цел, за да придобият дялове в американската строителна група SkyLine Builders. В четвъртък тя се сля с Cove Kaz Capital Group - подразделение на базираната в Ню Йорк инвестиционна компания Cove Capital, получила правата върху проекта през миналата година.

След сливането ще бъде създадена нова компания - Kaz Resources, която ще управлява находищата Северен Катпар и Горен Кайракти в минния район Караганда в Централен Казахстан. Според документи, цитирани от FT, SkyLine Builders е платила $20 милиона за 20% дял в компания със "значителни активи в критични минерали в Азия", която впоследствие е разкрита като Kaz Resources.

В отговор на запитване говорител на Тръмп-младши заявява, че той "не взаимодейства с федералното правителство от името на която и да е компания, в която инвестира или консултира", докато Ерик Тръмп не е коментирал.

Сделката идва на фона на засилен интерес на САЩ към критичните минерали и опитите за намаляване на зависимостта от доставки от Китай. През ноември Вашингтон и Казахстан подписаха меморандум за разбирателство в тази област, като проектът е част от по-широкото икономическо партньорство между двете страни.

Най-големият неразработен ресурс

Според Cove Capital това е най-големият известен неразработен ресурс на волфрам в света. Данни по стандарта JORC от 2023 г. оценяват залежите на около 1,4 млн. тона волфрамов триоксид (WO₃). Това представлява над половината от оценените 2,4 млн. тона резерви на Китай според Геоложката служба на САЩ.

Предварителните проучвания сочат потенциален производствен капацитет от около 12 000 тона WO₃ годишно, или приблизително 15% от глобалното производство.

Главният изпълнителен директор на Cove Capital Пини Алтхаус коментира пред Ройтерс, че първото производство се очаква в рамките на около 3 години. "Това е стратегическа победа за САЩ по отношение на критичните минерали", посочва той.

За финансиране на проекта се разглежда участие на Експортно-импортната банка на САЩ и Американската корпорация за международно развитие, които са заявили интерес съответно за до $900 и $700 милиона. Съгласно договореностите, Kaz Resources ще контролира 70% от проекта и продажбите, докато държавната минна компания Tau-Ken Samruk ще държи останалите 30%.

Към момента Китай контролира над 80% от световното производство