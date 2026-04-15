Ресурсите на бор в находището Писканя край Рашка в Сърбия се оценяват на около $5,5 милиарда, според изчисления на канадския финансов портал Stockhouse, базирани на пазарни данни за цената на суровината. Оценката стъпва върху данни на IMARC Group, която определя борa на около 780 долара за тон през четвъртото тримесечие на миналата година.

Подобни изчисления обаче са индикативни и зависят силно от пазарната динамика и методологията за оценка на ресурсите.

Пазарен контекст

Глобалният пазар на бор остава силно концентриран, като доминиращ производител е друга съседка на България - република Турция, която контролира над 70% от световните залежи и значителна част от търговията със суровината. Русия и САЩ изостават значително по обем на резервите.

Борът е стратегически минерал с широко индустриално приложение - използва се в стъкларската и керамичната индустрия, металургията, електрониката, както и в секторите на възобновяемата енергия и батериите. Това постепенно увеличава значението му като критична суровина за индустриалните вериги на стойност.

На този фон Европа остава почти изцяло зависима от внос на бор, което прави всеки нов проект за добив потенциално важен за индустриалната и енергийната й сигурност.

Канадски проект в Сърбия

Проектът в Писканя се развива от канадската Boron One Holdings Inc., която е в процес на получаване на необходимите разрешителни за експлоатация. Компанията преминава през втората от трите фази на лицензионния режим с цел бъдещо преминаване към добив.

Според публично представената информация Boron One е компания с изцяло фокус върху борни минерали и цели да се позиционира на глобален пазар, доминиран от ограничен брой големи производители.

Находището Писканя се описва като ресурс с ниско съдържание на арсен, което би могло да улесни последващата индустриална преработка, но тези характеристики остават предмет на проектни оценки. Ресурсната база включва приблизително 1,39 млн. тона измерени, 5,48 млн. тона индикирани и 284 700 тона инвериран ресурс B₂O₃ (борен оксид), със средно съдържание на бор между 34% и 40%.

Компанията вече е завършила предварителна икономическа оценка на проекта (2022 г.), предпроектно проучване за осъществимост (2023 г.) и оценка на въздействието върху околната среда (2025 г.). В момента проектът е в етап на лицензиране, без започнат реален добив.

Паралелно се обсъжда и възможна рехабилитация на близкия рудник Побрже за колеманит, което би могло да ускори бъдещото производство и да подобри икономиката на проекта.