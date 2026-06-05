След като години наред отбранителният сектор у нас постигаше рекордни резултати предимно чрез производството на продукция по съветски стандарти и калибри за нуждите преди всичко на Украйна, технологичната революция от бойните полета на Донбас стигна и до финансовите резултати на българските производители.

Ако се съди по тримесечните отчети на държавните "Вазовски машиностроителни заводи" и НИТИ, ефектът определено не е положителен - отчита се спад на приходите и печалбата, а очакваните поръчки за годината ще са доста по-скромни, отколкото например през 2024-а.

Именно оборотът на ВМЗ-Сопот от преди две години го постави на второ място в отбранителната промишленост у нас - около 500 милиона евро, веднага след частната "Арсенал". Все още не са публикувани данните за 2025-а, но пък за тази година очакванията на ръководството на компанията са да реализира приходи от изпълнението на различни договори в рамките на 450 милиона евро.

Само за Q1 приходите от продажби са се свили с около една трета на годишна база - 100,8 млн. евро срещу близо 151,5 млн. евро в началото на 2025 г. Разходите също намаляват, но по-малко - от 104 млн. евро преди година сега са станали 92,2 млн. евро.

Съответно се стопява и печалбата. За първото тримесечие на 2025 г. е била 49 млн. евро, докато сега е под 18,5 млн. евро.

По-драматично се променят резултатите на по-малката НИТИ, която произвежда противотанкови мини, дистанционни взриватели, осветителни авиобомби, патрони и ловно оръжие, като освен това извършва консултации и изпитания при производството на взривни вещества, оръжия и боеприпаси.

Приходите намаляват с около 40% на годишна база - от почти 1,6 млн. евро през първото тримесечие на 2025 г. до 951 000 евро през тази. Печалбата спада с две трети до 107 000 евро.

От НИТИ са доста директни в доклада си за причината резултатите да са такива. От една страна посочват "кризата във ВПК, породена от липсата на финансиране, обезпечаващо досегашното потребление на продукцията", както и наличието на "икономическа криза във всички сфери на стопанския живот", която удря по гражданските поръчки.

От друга се очертава "тенденцията към намаление използването на конвенционални боеприпаси и пренасочване към използване на дронове и ракети със среден и голям обсег (които не са в продуктовата листа на дружеството на този етап)".

В момента 80% от загубите на фронта в Украйна са причинени от FPV дронове, като двете страни си разменят удари в тил с далекобойни дронове и ракети. Киев изгражда сериозен производствен капацитет за тези оръжия и става все по-независима от външните доставки.

В Ливан палестинските бойци също започват да използват подобни оръжия срещу израелската армия, а войната срещу Иран е в сегашната патова ситуация въпреки несравнимото технологично превъзходство на САЩ предимно заради арсенала от безпилотници и ракети на Техеран.

На този фон, анализът на производствената и търговската дейност на ВМЗ-Сопот показва, че над половината приходи са от конвенционални артилерийски боеприпаси. Далеч след тях се нареждат неуправляемите авиационни ракети (НУРС) и боеприпасите за гранатомета РПГ-7, които се използват и за дронове.

Факт е, че най-големият държавен военен завод започва да се преориентира, като още преди няколко години бяха започнати проекти в сферата на безпилотните апарати, а сега в отчета се вижда, че за дълготрайни активи в процес на изграждане, монтиране и въвеждане в експлоатация са направени 2,7 млн. евро разходи.

"Ръководството си е поставило за цел да завиши капацитета на производство с въвеждането на нови технологии и нови производствени линии", се подчертава в доклада.