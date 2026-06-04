Унгарският министър на транспорта и инвестициите Давид Витези заяви, че в проекта за железопътната линия Белград-Будапеща са установени редица проблеми и са допуснати грешки на няколко нива. Това съобщава сръбското издание "Данас".

По време на изказване в парламента той постави под въпрос дали Унгария и Сърбия са успели да насочат правилно развитието на стратегическата железопътна връзка между двете столици. По думите му "отговорът вероятно е отрицателен", като подчерта необходимостта от по-добра свързаност с ключови транспортни възли като летище Будапеща, Кечкемет и Сегед, както и от засилена роля на компетентните институции и пълна прозрачност.

Витези посочи, че от китайската страна следва да бъде поискано разрешение договорите, техните изменения, съпътстващата документация, както и данни за разходите и фактурите да бъдат публично достъпни.

Той допълни, че проектът все още не е напълно завършен, като остават редица нерешени технически и въпроси, свързани със сигурността. По думите му системите за управление и обезпечаване на железопътния трафик все още не са въведени в пълна експлоатация, а в момента се извършват допълнителни тестове и проверки, необходими за безопасната работа.

Според министъра тези процедури не са приключили, което води до допълнителни забавяния. Той беше категоричен, че системата не може да бъде пусната в експлоатация, нито да бъде изцяло разплатена, докато не се докаже, че отговаря на всички изисквания за безопасност и стандарти.

В коментар за техническите параметри Витези отбеляза, че макар линията да е проектирана за скорости до 200 км/ч и практически изградена като изцяло ново трасе, редица прелези в едно ниво остават нерешен проблем. Това според него прави невъзможно пълното използване на проектната скорост, като в отделни участъци тя ще бъде ограничена до 160 км/ч.

Стойността на жп линията Белград-Будапеща се оценява на около между €3 и 4 милиарда според различни публични източници. Проектът е част от стратегически транспортен коридор, който свързва Централна Европа и Западните Балкани и се развива с участието на китайско финансиране и технологии в рамките на инициативата "Един пояс, един път". С дължина от около 350 км и проектната скорост до 200 км/ч, линията е сред най-мащабните инфраструктурни железопътни проекти в региона.