Властите на Казахстан преговарят с Русия за изграждането на нов газопровод, свързващ двете страни. Това обяви председателят на Борда на директорите на националната газова компания на Казахстан QazaqGaz Алибек Жамауов. Проектът е насочен към осигуряване на газификацията на Северните райони на бившата съветска република.

"Вече имаме предварително споразумение с руската компания "Газпром" за реализирането на този проект. В момента водим преговори с нашите руски колеги по технически и търговски въпроси", каза Жамауов пред ТАСС.

Той уточни, че бъдещият газопровод ще се простира от Астана до Петропавловск, до границата с Руската федерация. Дължината на казахстанския участък на газопровода ще бъде около 540 км.

По думите на ръководителя на QazaqGaz, "Газпром" ще трябва да положи тръби за около 118 км от газопровода през руска територия, "за да могат двата тръбопровода да се съединят на границата". Към момента проектът за новия газопровод се намира на стадий по съгласуване на технически и търговски детайли.

А само преди дни стана известно, че осем нови електроцентрали на въглища са планирани за изграждане в Казахстан в рамките на националния проект за развитие на производството на електроенергия от въглища за 2026-2030 г., насочен към задоволяване на нарастващото потребление на електроенергия и повишаване на устойчивостта на енергийната система на страната. Това обявиха от Министерството на енергетиката на страната, съобщи Прайм.

"Основният фокус ще бъде върху изграждането на базови енергийни източници. До 2030 г. се планира въвеждане в експлоатация на 7,8 гигавата (GW) нови и модернизирани мощности, включително изграждането на осем нови електроцентрали и модернизирането на 11 съществуващи ТЕЦ", се казва в изявление на енергийното министерство от миналата седмица.