Русия планира да прекрати транзита на казахстански петрол към Германия по контролирания от Москва участък на нефтопровода "Дружба" от 1 май. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на 3 независими източника, запознати с процеса, като информацията засега не е официално потвърдена.

Според източниците руските власти вече са изпратили коригиран график за транзита до съответните институции в Казахстан и Германия. Нито руското Министерство на енергетиката, нито други официални органи са потвърдили публично подобно решение.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не разполага с информация за планирано прекратяване на доставките по "Дружба", но уточни, че ще провери случая.

Ролята на "Дружба"

Нефтопроводът "Дружба" остава ключов маршрут за доставки към Европа, включително за Германия, въпреки значителното влошаване на отношенията между Москва и Берлин след началото на войната в Украйна. Част от инфраструктурата, включително рафинерията в Шведт, която преди беше свързана с "Роснефт", вече е под германски държавен контрол.

В момента Казахстан използва тръбопровода за износ на суров петрол към Германия. През 2025 г. обемите надхвърлят 2,1 млн. тона, или около 43 000 барела дневно, което е ръст от 44% спрямо предходната година.

По данни на "КазТрансОйл" износът за Германия само през първото тримесечие достига 730 000 тона. Казахстан е планирал доставки до 2,5 млн. тона за годината, което означава, че евентуално прекъсване на транзита би засегнало един от основните маршрути за централноазиатски петрол към Европа.