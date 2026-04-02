Осем нови електроцентрали на въглища са планирани за изграждане в Казахстан в рамките на националния проект за развитие на производството на електроенергия от въглища за 2026-2030 г., насочен към задоволяване на нарастващото потребление на електроенергия и повишаване на устойчивостта на енергийната система на страната. Това съобщават от Министерството на енергетиката на страната, пише Прайм.

"Основният фокус ще бъде върху изграждането на базови енергийни източници. До 2030 г. се планира въвеждане в експлоатация на 7,8 гигавата (GW) нови и модернизирани мощности, включително изграждането на осем нови електроцентрали и модернизирането на 11 съществуващи ТЕЦ", се казва в изявление на енергийното министерство.

Министерството на енергетиката на Казахстан отбеляза, че производството на електроенергия от въглища - при условие че се извърши технологична модернизация и се спазват екологичните стандарти - ще запази основна роля за осигуряване на енергийната сигурност на страната и стабилността на енергийната система в дългосрочен план.

"Програмата за ново строителство в енергетиката, с общ капацитет от 5,3 GW, обхваща критични центрове в цялата страна и включва изграждането на кондензационна електроцентрала (КЕЦ) в Курчатов (700 MW), мощната Екибастузска ГРЕС-3 (2640 MW), топлоелектрически централи в Караганда (350 MW) и Екибастуз (180 MW), както и нови когенерационни централи в градовете Жезказган (500 MW), Кокшетау (240 MW), Семей (360 MW) и Оскемен (360 MW)", се казва в изявлението.

От Министерството на енергетиката обясняват, проектът е насочен не само към увеличаване на производството, но и към подобряване на ефективността на съществуващите електроцентрали. Очаква се модернизацията да намали амортизацията на оборудването с 13%. Според ведомството, изпълнението на националния проект ще създаде надеждна енергийна база за индустриален растеж, развитие на цифровата икономика и внедряване на технологии за изкуствен интелект.