Да се ​​качиш на борда на яхтата, наречена "Кристина", в бляскавите десетилетия на 20-и век, е означавало да си част от най-високите върхове на славата. На борда на тази яхта са стъпвали хора като Уинстън Чърчил, Лайза Минели и Рудолф Нуреев. А нейният собственик,, гръцкият корабен магнат Аристотел Онасис, прави така, че всеки детайл да се превърне в произведение на изкуството, разказва CNN Business.

След като гръцкият милиардер печели съпцето на вдовицата Жаклин Кенеди, която става известна като Джаки Онасис след сватбата им през 1968 година, именно яхтата е домакин на пищното сватбено тържество на двойката. След което бързо става любима на г-жа Онасис.

Днес легендарният плавателен съд, известен вече като "Кристина О", е обявен за продажба с почти двойно намалена цена. Първоначално оценена на 90 милиона евро, сега яхтата се предлага за 52 милиона евро. В цената влизат и оригиналният преобразуващ се басейн, както и автентичните мебели от бара.

Въпреки впечатляващото си наследство, продажбата се оказва трудна. Брокерът Тим Морли, който ръководи сделката от гръцкия град Нафплио по време на Средиземноморското яхтено изложение, признава, че интерес има, но до финална сделка така и не се е стигнало. Предишният собственик на яхтата - покойният ирландски бизнесмен Айвър Фицпатрик - бил истински влюбен в нея. След смъртта му обаче съпругата му Сюзан решава да намали цената, за да ускори продажбата.

Пазарът на луксозни яхти в момента също не е в най-добрата си форма. Според Юлия Скоп от базираната в Монако компания за яхтен брокераж Smart Yachts, войната в Източна Европа, конфликтите в Близкия изток и отслабващата европейска икономика влияят сериозно върху продажбите на подобни суперяхти.