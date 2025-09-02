Рекордна цена достигна на търг в Калифорния колекционерски автомобил Maserati MC12 Stradale от 2005 г. Той беше продаден за 5,2 млн. долара, като това го прави най-скъпият съвременен модел, продаван някога.

MC12 Stradale се ражда като версия за пътна употреба на MC12 GT1 - абсолютния доминант във FIA GT шампионата между 2004 и 2010 г., спечелил общо четиринадесет титли и 22 победи, включително 2 купи при конструкторите, 5 шампионата при пилотите и 6 отборни титли, както и три успеха в 24-те часа на Спа.

Източник: Robin Adams / Courtesy of Broad Arrow Auctions

Серийният модел е с V12 двигател с работен обем 5988 куб. см и мощност от 630 к.с. при 7500 об/мин, MC12 Stradale се разпознава по своя отличителен бял цвят на купето със сини акценти - почит към Maserati Birdcage Type 61, произведен между 1959 и 1961 г.

Общо са произведени 25 броя през 2004 г. и още толкова през следващата година.

Източник: Andrew Miterko / Courtesy of Broad Arrow Auctions

Така и стигаме до престижния търг на Broad Arrow (част от Hagerty Company), проведен в Monterey Jet Center по време на Monterey Car Week в Калифорния, проведен през миналия месец. Резултатът му подобри предишния рекорд за модела с цели 37%.