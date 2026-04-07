Гръцки строителни предприимачи ще инвестират в строежа на социални жилища на държавна земя, съобщават местните медии. Очаква се социалното министерство на южната ни съседка до лятото да подпише първите четири министерски решения, които ще определят условията, при които строителните компании ще строят новите обекти.

Проектът е част от усилията на правителството за справяне с липсата на налични и достъпни жилища в Атина и в цялата страна, пише Ekathimerini. Създадена по познат в Гърция стар модел, при който собствениците на земя са си партнирали със строителните предприемачи, за да заменят стари къщи с жилищни сгради в замяна на дял от новите апартаменти.

Новата система ще изисква строителството и ремонтът да се извършват изключително с частни средства, без да се натоварва държавният бюджет.

Според плана на гръцките власти някои имоти ще бъдат предоставени на нисък наем на граждани с ниски доходи. Първите осем държавни имота, които ще бъдат разработени, са в Пеяния, Източна Атика, Серес в Северна Гърция, Лариса в Централна Гърция и Каламата и Пиргос в Пелопонес.

Министерското решение ще предложи два модела за изпълнение. В първия, изпълнителят ще завърши проекта и ще напусне, получавайки процент от къщите или приходите от продажбата им. Във втория, изпълнителят ще поеме управлението на имотите, отдаването им под наем, събирането на наеми, поддръжката и представляването на държавата в отношенията с наемателите.

Договорите, които включват управлението на имотите, биха могли да имат срок до 50 години, за да се гарантира дългосрочната експлоатация на жилищата със стабилни правила и изплащането на инвестицията на изпълнителя.