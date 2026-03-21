В България панелните блокове връщат спомени за не толкова близкото вече минало на лимонада от гараж в стъклена бутилка и семейни вечери с "Робинята Изаура". Противно на всеобщото разбиране обаче, първите такива сгради не се появяват в СССР, а в САЩ - в крайните части на Куинс, като технологията достига дори Япония.

В Германия например панелното строителство навлиза след Втората световна война, когато управляващите се опитват да заменят разрушените сгради с нови, подходящи за живеене и най-вече - строящи се бързо, разказва DW.

Според "Българска история" този тип жилища навлиза в страната ни по същото време, но причината е различна - индустриализация и урбанизация. Вътрешната миграция на големи групи от хора обаче поражда спешната нужда от по-мащабни жилищни сгради.

Докато в България панелното строителство отдавна не е предпочитано сред инвеститорите и купувачите на имоти, то на Запад методът се възражда и модернизира. Причината - експертите гледат на него като на ефективно решение на кризата с недостига и високите цени на жилищата.

Еволюция в строителството им

Най-голямата компания за модулни домове в Европа всъщност е японската Daiwa House Modular, която имат проекти във Великобритания, Нидерландия, Белгия и Германия. За разлика от старите методи, които монтират готовите бетонни стени една върху друга, то фабриките на Daiwa House конструират цели модули вече оборудвани студиа (включително с бани и кухни), които могат да се монтират заедно, превръщайки се в просторни апартаменти.

Един такъв модул преминава през седемнадесет работни станции във фабриката, в които прекарва средно около 45 минути, като общото време за производството му е 12 часа. В процеса участват около 30 души, които конструират между 10 и 15 къщи на ден. Според ръководителя на фабриката на компанията в Нидерландия за строежа на същия брой модулни жилища по стария метод щяха да са нужни два пъти повече специалисти.

Решение ли е на проблема?

Освен по-малкото време, което отнема конструирането на подобен тип жилища, според експертите на Daiwa House разходите могат да се намалят с до 50%. Причината в голяма степен се корени в планирането и проектирането на вече утвърдени модели, което минимализира разхищението на материали.

Друго предимство на панелното строителство е неговата мобилност, която позволява по-лесното демонтиране и смяна на локацията на сградите. Японската компания вече е тествала тази функция, като е преместила цяло училище и планира демонтиране на над 800 студентски жилища (едно от най-проблемните звена на имотната криза в Нидерландия).

Това не само е практично, но и по-екологично от традиционния метод, допълват експертите. Според Международната агенция по енергетика именно строителството е отговорно за 13% от световните емисии на въглерод, свързани с енергията, а отпадъците при процеса на изграждане и събаряне на сгради често се оказват смесени с битовия отпадък на сметището (според ЕК - една трета от боклука), което допълнително затруднява системата за преработване и рециклиране.

Друг проблем, който може да бъде частично решен от еволюцията на модулното строителство, е недостигът на работна ръка в някои региони и липсата на нови кадри. По-бързото конструиране на сградите и по-малкият нужен брой специалисти ще облекчат работата на сектора.

Всички тези предимства на панелното строителство могат да се окажат ключови за справянето с глобалния недостиг на жилища и високите цени за строителство, продажба и наем. Интегрирането на контакти по американски стандарт в модулните конструкции на Daiwa House показва, че компанията развива дейност и на пазара в САЩ, където има недостиг от над 4 милиона жилища. Рекорден брой обаче са нужни в Индия - близо 10 милиона.

В Европа мащабите са значително по-малки, като в Германия бройката е малко над един милион, съобщават от медията. Въпреки това, строителният сектор там е започнал да експериментира с новите методи, като в момента в Берлин се реализира един от най-големите проекти за модулно строителство на континента, който се предвижда да осигури 1500 апартамента. На този етап те ще се използват като социални жилища, като наемът на по-малките ще между 200 и 300 евро - значително по-нисък от останалите на пазара.

Като недостатък строителните компании изтъкват голямото логистично пространство, нужно при изграждането на подобни сгради. Това означава, че в гъсто застроени или централни региони прилагането на метода е възпрепятствано. Друг недостатък е голямата първоначална инвестиция, нужна за отварянето на фабрика за модулните части.

В някои страни пък ограниченията са на нормативна база.

На този етап бъдещето на модерното панелно строителство изглежда обещаващо. Според експертите по-широкото му интегриране може да осигури ефективно, екологично, бързо, динамично и по-евтино строителство, което да допринесе за осигуряване на по-достъпни жилища.

По-рано Money.bg писа за тенденция в Испания за покупки на cтoмaнeни cглoбяeми ĸъщи oт гoлeмитe oнлaйн тъpгoвци ĸaтo Аmаzоn, където може да се намери двyeтaжно жилище зa 16 xиляди eвpo, ĸaтo в цeнaтa влизaт пoддpъжĸa нa cъopъжeниeтo и безплатна дocтaвĸa. Макар да се различава от панелните сгради, тази мода показва готовността на потребителите да търсят нови и алтернативни решения.