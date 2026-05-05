Узбекистан планира реализацията на общо 73 проекта за ВЕЦ на обща стойност $5,8 милиарда като част от стратегия за намаляване на зависимостта от природен газ и въглища и укрепване на енергийната сигурност на страната.

Плановете бяха представени по време на работна среща, на която президентът Шавкат Мирзийоев подчерта значението на по-активното използване на водните ресурси за енергийни цели.

В момента водноелектрическата енергия формира около 10-12% от електропроизводството в страната, но правителството вижда сектора като ключов за бъдещия енергиен баланс, предвид наличието на значителен неизползван воден потенциал.

Разширяване на капацитета до 2032 г.

В периода 2017-2025 г. броят на водноелектрическите централи в Узбекистан се е увеличил от 36 на 100, а общата инсталирана мощност - от 1,6 GW до 2,4 GW. До 2032 г. се планира добавянето на още 3,6 GW нов капацитет чрез новите инвестиции.

Сред по-големите проекти е ВЕЦ "Верхне-Пскемская" на стойност $365 милиона, която ще има мощност от 160 MW и ще снабдява над 160 000 домакинства с електроенергия.

В Сохския район се предвижда изграждането на малка ВЕЦ с мощност 15 MW, която ще покрива значителна част от местното потребление, а в Бостанлик се реализира и вятърен парк с мощност 20 MW.

Освен големите проекти, стратегията включва развитие на малки и микро ВЕЦ, като се оценява потенциал за изграждане на хиляди съоръжения с обща мощност 164 MW, както и 42 по-големи малки централи с общ капацитет 541 MW.

Предвижда се и изграждане на 3 ПАВЕЦ-а с обща мощност 1,4 GW, които ще служат за съхранение и балансиране на енергийното натоварване.