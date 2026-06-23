Възможно ли е следващата ви кола да бъде с надпис "Произведено в България"? Противно на очакванията и традиционното ни черногледство, родното автомобилостроене получи своя нов шанс за рестарт.

Страната ни ще стане първият и единствен производител на новата GWM Ora 5 за Европа. Модерният градски модел на китайския автомобилен гигант Great Wall Motor (GWM) ще се произвежда в малкото ловешко село Баховица.

Преди това там се сглобяваха Steed и Haval H6 - коли също на Great Wall.

Ура за Ora 5!

GWM настъпва амбициозно с модела Ora 5, който няма да се ограничи само до една версия. Купувачите ще могат да избират между класически хечбек, практично комби и модерно SUV.

Според сайта Automedia.bg първите електромобили трябва да слязат от конвейера още през ноември тази година.

Източник: Automedia

Голямата изненада обаче е под капака. Първоначално китайската компания планираше моделът да бъде изцяло електрически, но пазарната реалност наложи промяна в плановете.

GWM преработи платформите и дизайна, за да даде на "българската" кола максимална гъвкавост. Така моделът ще се предлага с всички възможни видове задвижвания на пазара.

На върха на технологичната еволюция застава чистият електромобил с мощност от 204 к.с - именно той ще се произвежда край Ловеч.

За тези, които не са готови за изцяло електрическо бъдеще, е подготвен пълен хибрид, както и практичен плъг-ин хибрид, предназначен специално за бъдещото комби. GWM оставя и класическа алтернатива за феновете на бензина - 1.5-литров турбо двигател със 160 к.с.

Що за кола е "нашата"?

Оценката от първа ръка вече е факт, след като екипът на Automedia.bg тества трите вида задвижвания на Оra 5 директно на полигона на GWM в Баодин.

Визуално колата се откроява именно с това, че липсва натрапчивата агресия, станала запазена марка за съвременния автопром. Главният дизайнер на компанията Андрю Дайсън, който носи зад гърба си огромен опит от гиганти като Volkswagen, Land Rover, Chrysler и Opel.

Заобленият и дружелюбен дизайн освен това кара колата да изглежда по-малка, отколкото е всъщност. Реалната дължина от 4.47 метра прави Ora 5 по-голяма с над педя от актуалния Volkswagen Golf, и с 3 см по-дълга от Volkswagen T-Roc. пишат от Automedia.bg.

Електрическата версия е оборудвана с предно задвижване и батерия, осигуряваща реален пробег между 480 и 580 км с едно зареждане в зависимост от капацитета.

Стилният кремаво-бял интериор прави впечатление, но пък повдига въпроси около устойчивостта си на зацапване във времето. По-прагматичният и сигурен избор за семейното всекидневие е традиционният черен интериор.

Източник: Automedia

От Automedia.bg допълват, че Ora 5 има неизменния за всеки китайски автомобил огромен таблет по средата на таблото, но за Европа той все пак ще бъде леко намален (от 15.6 до 14.4 инча).

Дебют през август

Способностите на платформата са демонстрирани нагледно по време на тестовете. Дори базовата бензинова версия с най-ниска мощност безгрижно е изкачила изкуствен хълм с 30% наклон.

Тъкмо този вариант ще пробие леда на българския пазар, като премиерата му се очаква още през август тази година. Моделът ще се предлага със солидна фабрична гаранция от 7 години или 150 000 км. Стартовата цена ще бъде малко под 26 000 евро с включено ДДС.

По-високото ниво на оборудване струва допълнително 2000 евро и добавя кожен салон, вентилация на седалките, отопляем волан, електрически багажник, безжично зарядно и осветление.

Източник: Automedia

Панорамният покрив с електрическа щора се предлага като самостоятелна опция за 490 евро.

Едновременно с бензиновия вариант или съвсем малко след това ще дебютира и пълният хибрид. Колкото до електрическата версия, ще трябва първо сами да си я произведем, споделят от Automedia.bg.