Българската компания International Power Supply (IPS) спечели международната награда smarter E AWARD 2026 в категорията Energy Storage. Отличието беше връчено по време на откриващата церемония на изложението The smarter E Europe в Мюнхен, а победителят беше избран от независимо международно жури от експерти в сектора.

Това е втори успех за компанията в рамките на наградите, след като преди 12 години IPS печели първото издание на отличието в същата категория.

Награденият продукт е системата за съхранение на енергия EXERON CheckMate. Според организаторите тя се отличава с модулна архитектура, позволяваща работа дори при отпадане на отделни компоненти, висока енергийна ефективност и възможност за реакция в рамките на микросекунди при подпомагане на електроенергийната мрежа.

"В момент, когато енергийната сигурност и устойчивостта на веригите за доставки са сред водещите приоритети, EXERON CheckMate е проектирана, разработена и произведена в Европа, така че технологичните иновации да вървят ръка за ръка с реална местна добавена стойност", посочват от IPS в публикация в LinkedIn.

Източник: IPS/LinkedIn

Новината идва само няколко месеца след друго международно признание за българския производител. През ноември 2025 г. IPS спечели наградата Battery OEM of the Year на Energy Storage Awards в Лондон - едно от най-престижните отличия в глобалната индустрия за съхранение на енергия.

Тогава компанията отчете като основни свои постижения откриването на първата гигафабрика на IPS в България, получаването на стратегически статут от Европейската комисия и разширяването на партньорската си мрежа на европейските пазари.