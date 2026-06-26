Един от най-големите глобални инвеститори във възобновяема енергия - компанията CIP, инвестира във вятърния проект Pestera II в Румъния на стойност 510 милиона евро. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), чрез своя Growth Markets Fund II (GMF II), изгражда мощност от 392 MW в окръг Констанца, което е едно от най-големите финансирания за възобновяема енергия в Румъния и по-широкия регион на Централна и Източна Европа, обявиха от компанията, цитирани от Romania Insider.
Пакетът за финансиране на проекта включва приблизително 510 милиона евро, предоставени от консорциум от седем местни и международни банки: Erste Bank, Banca Comercială Română (BCR), Deutsche Bank, Société Générale, BRD, Eurobank и Piraeus Bank.
Финансирането с дялово участие се осигурява от GMF II и двама съинвеститори - Европейската инвестиционна банка и датски пенсионен фонд. Pestera II е една от най-големите нови инвестиции във възобновяема енергия в Румъния и се очаква да започне търговска експлоатация през 2028 г.
Проектът осигури 15-годишен договор за разлика (CfD) през декември 2024 г., обхващащ 245 MW от инсталираната му мощност.
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Според CIP вятърният парк ще допринесе за укрепване на сигурността на доставките на електроенергия в Румъния, като същевременно ще осигурява възобновяема енергия на конкурентни цени в дългосрочен план.
Сред правните консултанти по сделката бяха Clifford Chance по въпросите на финансирането, Filip & Company по разработването на проекти и Accura по договорите за строителство. Aurora Energy Research действаше като търговски консултант, Environmental Resources Management (ERM) като технически консултант, EY като финансов и данъчен консултант и Marsh като застрахователен консултант.
CIP е един от най-големите инвеститори в инфраструктура за възобновяема енергия в световен мащаб. Чрез своя Growth Markets Fund II, компанията се фокусира върху възобновяема енергия, енергиен преход и свързани с тях инфраструктурни проекти в развиващите се пазари. Проектът Pestera II допълва нарастващия портфейл от мащабни разработки на възобновяема енергия в Румъния, подкрепени от новата схема за договори за разлика на страната.