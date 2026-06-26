След години на натрупващи се рискове транспортният и логистичният сектор в България навлиза в по-труден период, а първите признаци вече се виждат в забавянето на плащанията между компаниите. Това посочват от Coface в нов анализ на икономическите последици от кризата в Близкия изток и нарушенията във веригите за доставки.

Според компанията България е засегната основно по 3 канала - чрез по-високите цени на енергийните суровини, натиска върху транспорта и логистиката и затрудненията във веригите за доставки.

"България беше засегната от кризата в Ормузкия проток и войната в Близкия изток основно индиректно, чрез три канала - цени на енергийните суровини, транспорт и логистика и вериги на доставки. Още преди няколко седмици вече споделихме, че поради кризата с горивата очакваме ръст на фалитите в страната през 2026 г., след няколко поредни години на понижения", коментира Пламен Димитров, управител на Coface България.

По думите му високите цени на горивата и вносните енергийни ресурси оказват негативно влияние върху транспортния и логистичния бизнес заради свиването на маржовете.

"Транспортният сектор беше "бомба със закъснител" по отношение на риск от няколко години насам - сега детонаторът се задейства. В бизнеса ни по застраховане на вземания вече виждаме забавянията в плащанията от страна на компаниите в тези сектори в България", посочва още Димитров.

От Coface отбелязват, че макар напрежението в Близкия изток да показва признаци на временно успокояване, икономическите последици от конфликта продължават да се разпространяват в световната икономика под формата на нарушения във веригите на доставки, по-високи разходи и инфлационен натиск.

Според актуалната прогноза на компанията световната икономика ще нарасне с 2,3% през 2026-а, като оценката е понижена спрямо предходните очаквания. Анализаторите посочват, че досегашната устойчивост на икономиката се дължи в голяма степен на предварително натрупани запаси и адаптиране на търсенето, но този буфер постепенно се изчерпва.

В същото време нарушенията в глобалния транспорт продължават да оказват натиск върху бизнеса. Компаниите все по-често съобщават за по-дълги срокове за доставка, нарастващи разходи и необходимост от поддържане на по-високи запаси, което се отразява върху ликвидността и рентабилността им.

На този фон Coface очаква броят на корпоративните фалити в световен мащаб да нарасне с около 6% през тази година.

"Затишието във военните действия в Близкия изток е добра новина, но то не може да скрие основния проблем: вече настъпилите сътресения ще окажат негативно влияние върху стопанската дейност, доходите и заетостта", коментира Жан-Кристоф Кафе, главен икономист на Coface. Според него последиците за търговските потоци и рентабилността на компаниите ще продължат да се усещат през следващите месеци, въпреки временното успокояване на ситуацията в региона.