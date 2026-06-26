Лидерът на Руската комунистическа партия Генадий Зюганов предложи да се използва част от трилионите рубли, държани в банкови сметки от домакинства и предприятия, за подкрепа на икономиката и държавните финанси. Призивът на политическия ветеран предизвика критики от висши законодатели и поднови дебат относно сигурността на частните спестявания, пише The Moscow Times.

Говорейки на предизборния конгрес на Комунистическата партия, Зюганов заяви, че руските граждани държат 67 трилиона рубли (904,5 милиарда долара) в банкови депозити, докато предприятията имат още 63 трилиона рубли (850,5 милиарда долара), което прави общо 130 трилиона рубли (1,76 трилиона долара).

"Това са три държавни бюджета. Те седят там и обогатяват банкерите", заяви Зюганов, цитиран от "Ведомости" и телевизионния оператор RTVI.

Зюганов твърди, че около 30 трилиона рубли (405 милиарда долара) могат да бъдат мобилизирани бързо и каза, че президентът Владимир Путин, като главнокомандващ по време на война, може да реши проблема с един-единствен указ.

Коментарите засегнаха чувствителен въпрос в Русия, където длъжностни лица многократно се опитват да уверят спестителите, че депозитите им са в безопасност, въпреки постоянните спекулации, че властите един ден биха могли да ограничат достъпа до банкови сметки или да замразят средства на фона на икономическия натиск по време на война.

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Руските банки привлякоха рекордни депозити през последните години, тъй като високите лихвени проценти насърчиха домакинствата и компаниите да депозират пари в брой в спестовни сметки.

Анатолий Аксаков, председател на Комисията по финансови пазари на Държавната дума, отхвърли коментарите на Зюганов като безотговорни и ги определи като провокация.

"Да се ​​правят подобни изявления е изключително безотговорно. Няма основание за изземване или замразяване на депозити, защото банковите спестявания вече служат като ключов източник на финансиране за заеми и финансови операции. Парите, държани в депозити, са ресурс за финансиране на икономиката и извършване на финансови транзакции. Ако ги замразите или отнемете, лишавате икономиката от пари. Нито правителството, нито бизнесът се интересуват от това. Това е глупост", коментира той.

Опасенията относно евентуалното замразяване на банковите депозити за първи път привлякоха вниманието през ноември миналата година, когато Андрей Зубец, директор на Института за социално-икономически изследвания в свързания с правителството Финансов университет, предположи, че властите биха могли да обмислят подобна стъпка, ако руснаците започнат да теглят големи суми от спестяванията си, тъй като лихвените проценти намаляват.

Зубец твърди, че домакинствата са натрупали "десетки трилиони рубли" в банкови сметки и предупреди, че бързото освобождаване на тези средства в потребителските разходи може да подхрани неконтролируемата инфлация.

"Хората са натрупали огромни суми в сметките си. Ако лихвите бъдат намалени и те започнат да теглят тези пари и да ги носят на пазара, ще започне необуздана инфлация."

Управителят на Централната банка Елвира Набиулина отхвърли идеята като "глупава", заявявайки, че руските банки остават печеливши и финансово стабилни. Миналата година Аксаков също така твърди, че слухове за потенциално замразяване на депозитите са били разпространени от предприемачи в областта на недвижимите имоти, които се стремят да насърчат руснаците да преместят пари от спестовните си сметки и да ги вложат в покупки на недвижими имоти.

Руският банков сектор отбеляза скок на депозитите, откакто Централната банка рязко повиши лихвените проценти, за да се бори с инфлацията след нахлуването на Кремъл в Украйна през 2022 г. и последвалата вълна от западни санкции.

Високите лихви по депозитите насърчиха домакинствата да държат спестявания в банки, осигурявайки на кредиторите значителна финансова база въпреки икономическата несигурност.