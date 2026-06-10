Наскоро от руското министерство на финансите обявиха, че ще увеличат рязко покупките на чуждестранна валута и злато през юни и юли месец. Причината: правителството в Русия се стреми да попълни своя суверенен фонд за богатство и да ограничи бързото поскъпване на рублата, пише The Moscow Times.

Министерството на финансите обяви, че ще похарчи 208,2 милиарда рубли (2,81 милиарда долара) за покупки на чуждестранна валута и злато между 5 юни и 6 юли, използвайки допълнителни приходи от петрол и газ, генерирани от по-високите цени на суровия петрол. Дневните покупки ще възлизат на 9,9 милиарда рубли (133,7 милиона долара).

Операциите ще се извършват от Руската централна банка от името на правителството съгласно механизма за фискално правило на страната.

Този ход подчертава усилията на Москва да възстанови Фонда за национално богатство (ФНБ), ключов резерв, използван за подкрепа на държавните разходи, като същевременно облекчи натиска върху рублата, чиято сила е повлияла на приходите от износ и бюджетните постъпления.

Реалните пазарни покупки от Централната банка ще възлизат на общо 5,3 милиарда рубли (71,6 милиона долара) на ден, след като се отчитат предварително планираните компенсаторни операции, свързани с по-ранни разходи от ФНБ. Въпреки това, нетният обем на покупките ще бъде 4,4 пъти по-висок, отколкото през май, когато дневните покупки възлизаха на 1,2 милиарда рубли (16,2 милиона долара).

Увеличението идва, след като средната цена на руския петролен износ през април, която определя данъчните постъпления за май и валутните операции за юни, достигна 95 долара за барел, най-високото ниво от 2014 г. насам. Въпреки скока на цените на петрола, допълнителните бюджетни приходи бяха по-ниски от очакванията на някои анализатори.

Източник: iStock

Анализатори от Райфайзенбанк прогнозираха покупки на валута от около 330 милиарда рубли (4,46 милиарда долара). Банката заяви, че по-ниското производство на петрол и намаленото производство на рафинерии, отчасти свързани с атаки срещу руски петролопреработвателни съоръжения, са ограничили неочакваните приходи.

Анализатори от Газпромбанк заявиха, че по-големите покупки ще увеличат натиска върху рублата. Те изчислиха, че операциите на Централната банка ще представляват около 4% от пазарния оборот през юни, в сравнение с приблизително 1% през май.

Анализаторите на Газпромбанк пък очакват покупките на валута от правителството да се увеличат допълнително през юли до около 9 милиарда рубли (121,5 милиона долара) на ден. Държавният кредитор ВТБ прогнозира, че дневните интервенции могат да достигнат до 15 милиарда рубли (202,5 ​​милиона долара).

Въпреки това, икономисти твърдят, че рублата вероятно ще остане сравнително силна през следващите месеци. Икономистът Дмитрий Полевой заяви, че валутата може да се колебае около 70 за долар през лятото, преди да отслабне до 75-80 за долар по-късно през годината.

"Конфликтът в Близкия изток подобри условията не само за петролните и газовите компании, докато рисковете от санкции и високите лихвени проценти по рублите продължават да насърчават износителите да продават излишните си приходи от чуждестранна валута", коментира Полевой.

"В същото време икономическият растеж се забавя, търсенето на внос остава слабо, а отливът на капитали е ограничен."

Владимир Гусаков, главен изпълнителен директор на рейтинговата агенция ACRA, заяви, че 10% обезценяване на рублата до края на годината, до около 80 за долар, е разумно предположение. Полевой смята, че по-съществено отслабване на валутата е по-вероятно през 2027 г., когато Русия може да преразгледа фискалното си правило.

Съгласно настоящата рамка, допълнителните приходи, генерирани, когато цените на петрола надхвърлят 59 долара за барел, се насочват към покупки на чуждестранна валута и към Националния фонд за богатство. Референтната цена на петрола може да бъде намалена до 50 долара за барел от следващата година.