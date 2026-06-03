През първите 5 месеца на 2026 г. на руския пазар не е навлязла нито една нова чуждестранна марка. Според консултантската компания CORE.XP това се случва за първи път от началото на пълномащабната война в Украйна, съобщава руският бизнес всекидневник "Ведомости".

Данните показват постепенно охлаждане на интереса на международните компании към руския потребителски пазар. Ако през 2023 и 2024 г. в страната са навлезли по 24 нови чуждестранни бранда, то през 2025 г. броят им спада наполовина до 12. За сравнение, през първите 5 месеца на миналата година в Русия са започнали работа поне 9 нови международни марки, докато през същия период на 2026 г. нови играчи липсват.

Според ръководителя на изследователския отдел на CORE.XP Василий Григориев подобна ситуация не е регистрирана нито по време на пандемията през 2020 г., нито през първите месеци след началото на войната през 2022 г.

Сред факторите, които възпират чуждестранните компании, анализаторите посочват отслабващото потребителско търсене и по-неблагоприятната бизнес среда. По данни на Росстат индексът на потребителското доверие в Русия през първото тримесечие на 2026 г. е намалял до минус 12%, което е с един пункт по-ниско спрямо предходното тримесечие.

Паралелно с това трафикът в търговските центрове продължава да се свива. Според Focus Technologies посещаемостта на моловете през периода януари-април е била с около 2% по-ниска спрямо година по-рано. Въпреки постепенното възстановяване след пандемията, посещенията остават с около една четвърт под нивата от 2019 г.

От началото на годината най-малко 7 международни марки са прекратили дейността си в Русия, сред които турските Les Benjamins и Karaca Home, както и казахстанската Gaissina. Според консултантите все повече чуждестранни компании предпочитат да ограничат риска и да присъстват на пазара чрез местни дистрибутори, платформи или партньорски схеми вместо чрез директни инвестиции и откриване на собствени магазини.

В същото време експертите не очакват пълно изчезване на интереса към руския пазар. Според прогнозите до края на годината е възможно все пак да се появят нови чуждестранни марки, най-вече в козметичния сегмент, където азиатските производители продължават да търсят възможности за разширяване.