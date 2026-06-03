През първите 5 месеца на 2026 г. на руския пазар не е навлязла нито една нова чуждестранна марка. Според консултантската компания CORE.XP това се случва за първи път от началото на пълномащабната война в Украйна, съобщава руският бизнес всекидневник "Ведомости".
Данните показват постепенно охлаждане на интереса на международните компании към руския потребителски пазар. Ако през 2023 и 2024 г. в страната са навлезли по 24 нови чуждестранни бранда, то през 2025 г. броят им спада наполовина до 12. За сравнение, през първите 5 месеца на миналата година в Русия са започнали работа поне 9 нови международни марки, докато през същия период на 2026 г. нови играчи липсват.
Според ръководителя на изследователския отдел на CORE.XP Василий Григориев подобна ситуация не е регистрирана нито по време на пандемията през 2020 г., нито през първите месеци след началото на войната през 2022 г.
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Сред факторите, които възпират чуждестранните компании, анализаторите посочват отслабващото потребителско търсене и по-неблагоприятната бизнес среда. По данни на Росстат индексът на потребителското доверие в Русия през първото тримесечие на 2026 г. е намалял до минус 12%, което е с един пункт по-ниско спрямо предходното тримесечие.
Паралелно с това трафикът в търговските центрове продължава да се свива. Според Focus Technologies посещаемостта на моловете през периода януари-април е била с около 2% по-ниска спрямо година по-рано. Въпреки постепенното възстановяване след пандемията, посещенията остават с около една четвърт под нивата от 2019 г.
От началото на годината най-малко 7 международни марки са прекратили дейността си в Русия, сред които турските Les Benjamins и Karaca Home, както и казахстанската Gaissina. Според консултантите все повече чуждестранни компании предпочитат да ограничат риска и да присъстват на пазара чрез местни дистрибутори, платформи или партньорски схеми вместо чрез директни инвестиции и откриване на собствени магазини.
В същото време експертите не очакват пълно изчезване на интереса към руския пазар. Според прогнозите до края на годината е възможно все пак да се появят нови чуждестранни марки, най-вече в козметичния сегмент, където азиатските производители продължават да търсят възможности за разширяване.