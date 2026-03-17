Инвестициите в основен капитал на Русия са намалели с 2,3% през 2025 г., съобщиха от държавната статистическа агенция Росстат. Това е първият годишен спад от пандемията насам и подчертава нарастващото напрежение върху икономиката и финансите, породено от високите лихвени проценти и затягането на държавните финанси.

Спадът е най-стръмният от 2015 г. насам, когато инвестициите се сринаха с 10,1% след анексирането на Крим от Русия и западните санкции. Инвестициите за последно намаляха през пандемичната 2020 г., въпреки че тогава спадът беше незначителен - 0,1%, припомня The Moscow Times.

Забавянето се засили с напредването на годината. Инвестициите нараснаха с 6,5% на годишна база през първото тримесечие, но след това станаха отрицателни, като спаднаха с 1% през второто тримесечие, с 4,3% през третото и с 5,3% през четвъртото.

Руският министър на икономиката Максим Решетников по-рано предупреди, че инвестициите вероятно ще намалеят в реално изражение, описвайки забавянето като "естествената цена" на строгата парична политика, насочена към намаляване на инфлацията. Той каза, че очаква инвестициите да намалеят с още 0,5% тази година.

"Високите лихвени проценти направиха по-привлекателно за компаниите да държат средства в банкови депозити, вместо да разширяват производството", коментира Антон Табах, главен икономист в рейтинговата агенция Expert RA.

"Това е година на финансови проблеми и бюджетна криза", подчертава експертът.

В същото време усилията на правителството за стабилизиране на федералния бюджет също забавиха инвестиционната активност. Анализатори от изследователската група "Твердие Цифри" заявиха, че делът на собствените средства на компаниите в инвестициите в основен капитал е достигнал близо 59% миналата година - най-високото ниво в историята, с изключение на 1997 г.

Анализатори заявиха, че този период бележи и първия път, когато Русия наблюдава спад в инвестициите в основен капитал в абсолютно изражение. Те предупредиха, че всяко намаляване на държавните разходи ще отслаби допълнително инвестиционната активност, а по-високите данъчни тежести биха могли да натежат и върху бизнес разходите.

Използвайки инвестиционни програми от 61 големи компании като водещ индикатор, анализаторите на "Твердие Цифри" заявиха, че ръстът на инвестициите тази година може да бъде близо до нула в номинално изражение, което предполага пореден спад в реално изражение, тъй като компаниите намаляват разходите.

Бизнес проучванията на Централната банка показаха, че по-голямата част от инвестициите миналата година са били насочени към поддържане на съществуващия производствен капацитет, а не към разширяването му. Регулаторът отдаде забавянето на охлаждащото вътрешно търсене, но заяви, че общите нива на инвестициите остават близо до последните си върхове.

Спадът се дължи главно на транспорта, строителството и някои добивни индустрии, по-специално въглищния и части от петролния и газовия сектор, според Центъра за развитие на Висшето училище по икономика.

Прокремълският аналитичен център CMACP също постави под въпрос качеството на инвестициите на фона на войната, отбелязвайки, че голяма част от разходите са били принудени от ограничителни външни фактори като заместване на вноса. Например, само през 2024 г. руските компании са похарчили около 1,6 трилиона рубли (200 милиарда долара) за подмяна на чуждестранен софтуер.

В инвестиционния доклад на CMACP се отбелязва, че Русия има история на високи инвестиции в основен капитал, дори понякога изпреварващи растежа на БВП, създавайки положителна инвестиционна празнина. Анализаторите обаче отбелязват, че това е обусловено от адаптация и структурни трансформации в санкционираната руска икономика.

"Ситуацията е много по-сложна и всъщност далеч от положителна", се отбелязва в доклада.