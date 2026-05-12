Швейцарският гигант ABB обяви план за допълнителна инвестиция в производствената си база в град Раковски като част от по-широка европейска програма на стойност около $200 милиона. Средствата ще бъдат насочени към разширяване на производствения капацитет за технологии средно напрежение, използвани в електроразпределителните мрежи.

Проектът ще бъде реализиран през следващите три години и има за цел да ускори прехода към следващо поколение технологии за електроразпределение, както и да укрепи доставките за клиенти, които модернизират енергийната си инфраструктура. Сред тях са комунални дружества, индустриални компании и бързо растящият пазар на центрове за данни.

АББ ще вложи $100 милиона в ново съоръжение в Далмине, Италия, а още $100 милиона ще бъдат насочени към разширяване на капацитета във фабрики в България, Финландия, Германия, Норвегия и Полша. Разширяването ще подкрепи производството на технологии като газово изолирана апаратура, вакуумни прекъсвачи и релета, които са ключови за по-надеждно и устойчиво електроразпределение.

Търсенето се променя, инвестициите също

Според компанията растящото потребление на електроенергия изисква по-бързо обновяване и разширяване на електрическите мрежи. ABB се позовава на данни на Международната агенция по енергетика, според които делът на електроенергията в крайното енергийно потребление се очаква да нарасне от около 20% днес до почти 30% до 2030 г.

"Тази инвестиция от $200 милиона ще засили производствените и технологичните възможности на ABB в Европа и ще подкрепи клиентите ни в момент, в който търсенето на електроенергия расте, а мрежата се променя", заяви главният изпълнителен директор на ABB Мортен Виерод.

По думите му търсенето се движи от няколко основни тенденции — модернизацията на мрежите, интегрирането на възобновяеми енергийни източници, растежът на центровете за данни и преходът към по-устойчиви технологии.

След Великобритания и Унгария, идва ред на България

Новата европейска програма надгражда последните вложения на ABB във Великобритания и Унгария. Така например в унгарския град Кечкемет компанията инвестира приблизително $15 милиона в развойна дейност и производствен капацитет за свързващи технологии с цел да се повиши надеждността на мрежите средно напрежение и да се разшири портфолиото на ABB от решения за устойчивост на електроразпределителните мрежи за комунални дружества и клиенти от сектора на възобновяемата енергия.

В Нотингам, Великобритания, ABB влага около $35 милиона в разширяване на производството на технологии за заземяване и защита от мълнии и електрически пренапрежения. Тези решения се използват за защита на критична инфраструктура и сгради, центрове за данни, комуникационни и транспортни мрежи.