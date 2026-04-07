Blackstone — най-големият алтернативен мениджър на активи в света с над 1,3 трилиона долара под управление, придобива дялово участие в българската Sunotec, която е №1 по приходи сред компаниите за изграждане на фотолтаични централи.

Сделката е структурирана като партньорска капиталова инвестиция от фондовете на Blackstone Tactical Opportunities и се очаква да приключи през първото полугодие на 2026 г., след получаване на регулаторните одобрения.

Основана през 2012 г. в София, Sunotec е изградила над 680 фотоволтаични инсталации с обща мощност над 15 гигавата, като само през последните две години е монтирала 5 GW слънчев капацитет и 5 GWh системи за съхранение на електроенергия (BESS). Сред знаковите ѝ проекти е ФЕЦ "Верила" с мощност от 124 MW.

Освен основния си офис в София, Sunotec разполага с представителства в Германия и Великобритания и наема над 2000 специалисти, като мащабите ѝ я правят видима и на европейския пазар.

Инвестицията на Blackstone ще подкрепи разширяването на Sunotec в основните ѝ европейски пазари — Германия, Великобритания, Скандинавия и Югоизточна Европа и ще финансира развитието на нови направления, включително мрежова инфраструктура. Двете компании ще работят съвместно и за мащабиране на платформата за хибридни ВЕИ активи на Sunotec.

"За 13 години нашият екип изгради един от водещите бизнеси в Европа за мащабна слънчева енергия и съхранение чрез изпълнение, скорост и фокус върху резултата. С Blackstone като партньор ще ускорим експанзията си в Европа и ще навлезем в нови пазари", е цитиран в официалното съобщение да казва Калоян Величков, основател и главен изпълнителен директор на SUNOTEC.

Основателите и ръководството на Sunotec запазват мажоритарния дял и продължават да контролират компанията и нейните стратегия и операции.