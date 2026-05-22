Саудитска Арабия се готви да внася рекордни количества мазут за производство на електроенергия това лято - пряка последица от загубата на природен газ след затварянето на ключови нефтени находища в разгара на близкоизточния конфликт.

Развитието показва, че енергийните последствия от войната, избухнала в края на февруари 2026 г., ще се усещат дълго след евентуалното й приключване, пише "Ройтерс" в свой материал.

Проблемът произтича пряко от принудителното спиране на производството в четири от най-големите саудитски нефтени находища - Marjan, Abu Safa, Safaniya и Zuluf. Когато на 28 февруари т.г. започна американо-израелската военна операция срещу Иран, атаките срещу енергийната инфраструктура в Персийския залив и почти пълното блокиране на корабоплаването през Ормузкия проток принудиха Saudi Aramco да преустанови добива. Капацитетът на компанията спадна с около 2 до 2,5 милиона барела дневно.

Тези находища обаче не произвеждат само нефт. Природният газ от тях захранва тецовете в страната. С спирането на добива кралството остана без критично важна суровина за собствените си електроцентрали.

Според проучване на Middle East Energy Survey от началото на май вносът на мазут в Саудитска Арабия е достигнал рекордни нива за сезона, като сривът в доставките на газ е посочен като основна причина. В допълнение, кралството е увеличило покупките на руски мазут с 18% през март.

Проблемите не спират дотук. Саудитският петролен износ е паднал до най-ниското ниво от началото на регулярното проследяване насам.

Данните на Съвместната организационна инициатива за данни (JODI) показват, че износът е достигнал 4,974 милиона барела дневно през март - рекордно дъно от 2002 г. насам. Атаките срещу инфраструктурата са съкратили производствения капацитет с около 600 000 барела дневно, признава саудитската държавна агенция за новини.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) констатира в майския си доклад, че нарастването на вътрешното търсене на петрол в Саудитска Арабия се дължи "почти изцяло на по-високата консумация на мазут в енергетиката".

Изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол предупреди, че на региона може да му отнеме около две години, за да възстанови изгубените енергийни мощности.