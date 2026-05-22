Може би всеки знае, че поскъпнат ли торовете, поскъпва почти всичко по целия свят. Когато това се случи, фермерът вдига цената на суровината. Мелницата купува по-скъпо зърно, фуражите за животните поскъпват, а накрая хлябът, месото и млякото в супермаркета стават по-скъпи за крайния потребител...

Разходите съставляват между до 40% от общите такива за отглеждане на основни култури като пшеница, царевица и ориз.

А производството на азотни торове изисква огромни количества природен газ. Всяко поскъпване на газа автоматично вдига цената на торовете. Покрай войната в Близкия изток, това е неизбежно.

Все по-скъп

Световните цени на торовете са се повишили с 44% от началото на войната в Иран, достигайки най-високото си ниво от 2022 г., пише в The Kobeissi Letter.

Именно заради това на 22 май Съветът на ЕС съобщи, че спира за срок от една година налагането на мита при вноса на азотни торове. Според доклада очаква се мярката да спести разходи за близо 60 милиона евро.

Европейската комисия ще следи пазара и ако прецени, може да удължи срока.

Световната банка и Организацията по прехрана и земеделие към ООН вече алармираха, че затварянето на Ормузкия проток е отрязало пътя на над една трета от глобалните доставки на торове.

Подиндексът на BloombergAgricultureSubindex, който проследява фючърсите на пшеница, царевица, соя, захар, кафе и памук, се е повишил с около 9% от ескалацията на конфликта в края на февруари.

Според DoubleLine фермерите поемат загубите сега, но потребителите ще се сблъскат с последствията по-късно през годината.

Отговор на институциите

Както Money.bg вече писа, по-рано тази седмица ЕК oбяви нoв плaн зa ocигypявaнe нa дocтaвĸитe нa вce пo-cĸъпитe тopoвe, ĸoeтo e пpяĸo cвъpзaнo c пpoдoвoлcтвeнaтa cигypнocт в Eвpoпa.

Идеята е да се подкрепят земеделските производители покрай нарастващата криза с торовете, както и за укрепване на вътрешното производство.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че "продоволствената сигурност на Европа започва със сигурността на торовете".

Априлският доклад на Световната банка за стоковите пазари прогнозира, че цените на торовете биха могли да се повишат с още над 30% през тази година, причинени от 60% скок в цените на уреята, ако прекъсванията около Ормузкия проток продължат.

Какво следва?

DoubleLine още отбеляза, че фермерите са изправени пред незавидни възможности - да приемат по-ниски маржове, да намалят прилагането на торове, да преминат към по-малко тороемки култури или да зависят в по-голяма степен от политическа подкрепа...

Големите агро компании купуват торове и семена в колосални обеми с огромни отстъпки и имат директен достъп до капиталовите пазари за евтино финансиране. Малката семейна ферма купува на дребно, на най-високите пазарни цени.

Според експертите по-малките семейни ферми нямат финансовия буфер да работят на загуба. Те може би ще фалират или ще бъдат изкупени на безценица от огромни корпорации.

Предупрежденията на анализаторите са, че ако не се овладее кризата при торовете, инфлацията в супермаркета ще се превърне от пазарен проблем в криза на продоволствената сигурност.