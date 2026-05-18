Най-богатият украинец - предприемачът Ринат Ахметов, изпрати един от своите топ мениджъри на преговори с властите на Румъния, за спасяването на стоманодобивния завод Liberty Galați, бившият Sidex, съобщава Profit.ro. Компанията на Ахметов - Metinvest, е сред заинтересованите да поемат активите на предприятието в Галац, за което сме ви разказвали и преди в Money.bg.

Liberty Galați е най-големият производител на стомана в Румъния. Собственост на индийско-британския инвеститор Санджив Гупта чрез групата Liberty Steel, заводът е под превантивно споразумение от март миналата година с дългове около €1 милиарда, половината от които към държавата.

Производителят на стомана завърши 2024 г. с оборот от около €420 милиона и загуба от около €320 милиона, при близо 4900 служители. Правителството в Букурещ създаде специален комитет за защита на държавните интереси и преструктуриране на предприятието.

След поредица от опити за закупуване на производителя на стомана, преди около месец в северната ни съседка се провдеде неуспешен търг за придобиването на завода. Сега ръководителят на отдела за сливания и придобивания на Metinvest - Евгений Шелехов, се срещна с ръководителя на канцеларията на министър-председателя на Румъния Михай Юрка, като целта на разговора е била "намиране на решения относно Liberty Galați".

Вторият търг за активите на Liberty Galați е насрочен за 17 юни 2026-а година.

След финансовите затруднения, с които групата се сблъсква от 2021 г. насам, другият завод на компанията - Liberty Ostrava, влезе в процедура по несъстоятелност под наблюдението на съда - процес, след който производствената ѝ платформа беше продадена на стратегически инвеститор По този начин бяха запазени над 2000 работни места и беше осигурена непрекъснатост на бизнеса.

През февруари тази година изменението на Плана за преструктуриране на Liberty Galați, предложено от консорциума на администраторите на конкордата Euro Insol и CITR, беше одобрено от съда в Галац - решение, което позволи оценка на активите на стоманодобивния завод и привличане на стратегически инвеститор.